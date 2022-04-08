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居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

需求旺！中磊3月營收47.9億元 單月及單季創同期新高

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）受惠於疫情推動遠距新生活，帶起全球寬頻基礎建設浪潮，推動營收成長，今（8）公布2022年3月份營收為47.9億元，年增率41%，月增28%，為單月營收歷史次高紀錄。

中磊累計今年第1季營收達126.6億元，年成長率達32%，3月及第1季營收皆創同期營收新高紀錄。

中磊認為，疫情帶動的遠距新生活蔚為常態，全球頻寬基礎建設浪潮正興，高速網路鋪設與區域網路升級需求大起，企業、家用及個人之遠距新興應用及資訊傳輸需求暴增。

中磊表示，深耕新世代通訊核心技術，舉凡高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品陸續發酵。

同時，中磊積極優化全球布局，除北美及歐洲等原主力市場外，並積極拓展新興市場如東南亞、印度、拉丁美洲等。公司長期深耕電信寬頻領域，積極投入前瞻技術研發，與全球客戶深度合作，電信直效行銷業務轉型效益顯現，整體營運成長可期。

營收 中磊 疫情

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