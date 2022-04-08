布局元宇宙 中華電聯手高市府挑戰5G北高異地虛實共奏

布局元宇宙，中華電信（2412）積極推動虛實整合落地，中華電信表示，2021年與高雄市政府力推5G AIoT創新應用落地，聯手打造「5G數位噴漆塗鴉」，成功吸引近11萬人體驗。今年雙方再度合作，於中華電信高雄五福及台北東區兩處門市，同步展出全台首創的「5G異地AR虛實共奏」活動，邀請木曜女神溫妮化身3D影像擔任鼓手，透過AR虛擬樂器和民眾進行互動演出。

中華電信表示，「5G異地AR虛實共奏」結合AI體感深度感測器捕捉動作，加上AR偵測的準確疊加，並加入可操控的溫妮數位分身3D模型，透過即時解析與合成遠端2K影像等技術，無縫鏈結北高兩地，是世界首創的5G應用，民眾無須穿戴任何裝置就能現場體驗。

而虛實整合應用服務對網路負載需求大幅度提高，中華電信強調，5G採用非獨立式（Non-Standalone, NSA）組網，結合全台唯一的4G 5CA技術，理論峰值下載速率可接近2Gbps，充分展現出5G大頻寬、低延遲的優勢，挑戰全台最遠的異地共演紀錄。

高雄市政府經發局長廖泰翔指出，高雄市持續以5G AIoT及半導體產業鏈布局為雙主軸，積極推動高雄產業轉型升級。自2020年促成「5G AIoT國際大聯盟」成軍後，創始成員之一的中華電信更率先進駐亞灣，與市府密切合作研發創新應用。這次再度與中華電信聯手，並在經濟部5G文化科技計畫支持下，策畫全台首創的「5G異地AR虛實共奏」體驗活動，盼藉此開啟民眾對5G科技娛樂應用的無限想像，未來也將逐步推廣至國際，帶領高雄打造智慧娛樂新聚落。

經發局說明，這次計畫以「虛擬數位樂團」為發想，邀請木曜女神溫妮擔綱樂團鼓手，透過AI體感、3D模型及5G技術，讓北高兩地超過300公里遠距離的參與民眾，一秒化身虛擬樂團成員，分別拿起吉他、鍵盤等虛擬樂器跟溫妮互動演出，以日系搖滾曲風搭配絢爛繽紛的AR擴增實境特效與互動機制，讓參與民眾宛若親臨舞台現場。

中華電信表示，「5G異地AR虛實共奏」活動即日起至9月10日，體驗時間為每日17時至21時，活動地點在高雄中華電信五福服務中心及台北中華電信東區服務中心，民眾體驗後只要拍照或錄影上傳到個人臉書或IG，標註「#5G異地共奏」且設定公開，就有機會獲得iPhone 13及其他豐富大獎。