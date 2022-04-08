快訊

居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

力積電銅鑼12吋新廠上樑 力爭年底裝機明年投產

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
力積電苗栗銅鑼12吋新廠示意圖。圖 /力積電提供
力積電苗栗銅鑼12吋新廠示意圖。圖 /力積電提供

晶圓代工廠力積電（6770）苗栗銅鑼新建12吋晶圓廠今（8）日舉行上樑典禮，廠房興建將加緊趕工，以期在今年底前完成無塵室建設，展開設備裝機作業，並於明年第3季開始量產，儘快滿足客戶需求。

力積電苗栗銅鑼新廠總投資達2780億元，規畫建置月產能10萬片12吋晶圓的一、二期廠房，以及相關的辦公大樓、廠務及倉儲等設施。

力積電表示，自去年3月下旬動土興建以來，儘管歷經國內建築勞工短缺、施工期間連續多日降雨等不利因素，在承包建商的大力支持、趕工下，整體建設時程頗為順利。

今日的上樑典禮由力積電董事長黃崇仁主持，除總經理謝再居及多位高階主管之外，新竹科學園區管理局長王永壯、互助營造董事長林志聖、東鋼構總經理邱正彬等也應邀參加上樑儀式。

黃崇仁表示，由於力積電銅鑼新廠第一期的產能已有多家客戶爭取簽訂長期合約，公司將會加速建廠、裝機和投產的步伐。

黃崇仁進一步表示，銅鑼新廠預計今年底就會開始將機台移入銅鑼P5新廠，2023年下半開始少量投產，並依照規劃在2024年內達到月產3.5萬片12吋晶圓的第一階段目標，然後再視市場需求實況以及力積電的客戶、產品組合，將P5廠推升到每月5萬片的滿載產能。

黃崇仁接著說，公司也計畫於2025年啟動第二期P6廠的興建工程，逐步完成整個力積電銅鑼廠區月產10萬片12吋晶圓的目標。

力積電銅鑼新建12吋晶圓廠今日由董事長黃崇仁（左六）主持上樑典禮，新竹科學園區管理局長王永壯（左五）、互助營造董事長林志聖（右四）等人也應邀參加。圖/力積電提供
力積電銅鑼新建12吋晶圓廠今日由董事長黃崇仁（左六）主持上樑典禮，新竹科學園區管理局長王永壯（左五）、互助營造董事長林志聖（右四）等人也應邀參加。圖/力積電提供

力積 晶圓廠 晶圓代工廠

延伸閱讀

課堂無冷場 SURPER教師獎甄選彭心儀、鄭力瑋代表苗栗

銅鑼隧道內男遭列車輾斃 山線鐵路交通受影響2個多小時

台鐵苗栗南勢隧道內1死事故 恢復雙線行車、影響8列次1500旅客

影／國道1號銅鑼路段事故大車打橫 交通中斷2小時

相關新聞

威剛3月營收3.55億元 4月營運將受總體濟不佳影響

記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）今（8）日公布3月合併營收32.55億元，月增2.2%；累計第1季合併營收達97.6...

力積電銅鑼12吋新廠上樑 力爭年底裝機明年投產

晶圓代工廠力積電（6770）苗栗銅鑼新建12吋晶圓廠今（8）日舉行上樑典禮，廠房興建將加緊趕工，以期在今年底前完成無塵室...

PC廠防疫 宏碁11日起啟動分流辦公

國內疫情逐步升溫，繼先前PC品牌大廠華碩啟動居家工作（WFH）後，宏碁（2353）今（8）日亦宣布，有鑑於近期疫情發展，...

十銓3月營收6.55億元 月增逾四成

十銓科技（4967）今（8）日公布3月營收6.55億元，月增40.93%，年增7.55%，2022年1~3月合併營收17...

本土確診再創高 宏碁宣布11日啟動分流辦公

今（8）本土確診再創新高，品牌廠宏碁（2353）今日也正式宣布，將自下周一（4月11日）起啟動分流辦公措施，執行時間將視...

業內：台灣代工廠Q1營收或超預期 台積電、世界先進最受益

集微網消息，業內消息人士稱，包括台積電和世界先進在內的台灣代工廠第一季度營收可能會達到指引的高點，甚至超過預期。其中，台積電、世界先進或成最大受益者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。