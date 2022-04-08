快訊

居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

群益期農產品類交易量創新高 獲CME最佳優秀合作夥伴獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
群益期貨獲CME頒發最佳優秀合作夥伴獎，群益期貨業務部副總經理黃維本持獎座合影。(群益期貨/提供)
群益期貨獲CME頒發最佳優秀合作夥伴獎，群益期貨業務部副總經理黃維本持獎座合影。(群益期貨/提供)

2022年第1季因烏俄戰爭及極端氣候影響，造成小麥期貨價格最高漲幅達90%、玉米及黃豆也各有36%及32%的漲幅！統計2021年度，群益期在農產品類商品交易量共成交42萬口，為歷年的歷史天量，因而獲得2021年度芝商所(CME Group)頒發的第一屆亞太區「芝商所農產品推廣週」的優秀合作夥伴獎。

群益期貨表示，這波農產品價格上漲的原因，首先在需求面，2020年疫情爆發到全面性施打疫苗，經濟解封迎來需求的解放，加上各主要國家貨幣、財政雙寬鬆的政策，都刺激需求增長；而在供給面，2021為反聖嬰年，北美、南美大範圍的甘旱，造成農作物良率偏低，而冬季又有北極氣旋干擾，極端氣候對「黃小玉」的價格起了推波助瀾的效應，再加上供應鏈問題導致運輸成本上揚、以及烏俄戰爭所造成的糧食供應短缺，綜合上述的原因而造成農產品價格全面上漲，也帶動一波交易熱潮。

群益期（6024）把握到以上農產品價格變化的關鍵因素，自2021年起舉辦數場「搶金、搶油、搶糧」說明會，並導引客戶利用CME交易所的黃豆、玉米、小麥的期貨與選擇權商品，來把握這波巨大的行情走勢，也創造許多客戶在「農產品獲利的傳奇」！

為提供更有價值的資訊及更好的客戶體驗，群益期每日於臉書社群上的直播節目「群益早安」，讓客戶一早就掌握第一手全球財經訊息。此外由群益自行開發的「行動贏家」下單APP，首創手機「超光速下單」功能，讓手機下單也像在電腦前面一樣快速有效率。其他像是「智慧單功能」、「到價提醒」讓客戶交易全球市場行情不漏接，未來還將推出「智慧推播」的獨家服務，提供即時且有價值的資訊，協助客戶成為交易市場的贏家。

群益 期貨 小麥

延伸閱讀

大豆油料擴種 「確保穩中有增」

防止烏俄戰爭聯想？《鬥陣特攻》移除札莉雅造型「Z字」符號

黑米世家二代林佳祐 勤跑展售市集奠定基礎

俄烏戰爭影響 中國轉向美國購入108萬噸玉米

相關新聞

威剛3月營收3.55億元 4月營運將受總體濟不佳影響

記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）今（8）日公布3月合併營收32.55億元，月增2.2%；累計第1季合併營收達97.6...

力積電銅鑼12吋新廠上樑 力爭年底裝機明年投產

晶圓代工廠力積電（6770）苗栗銅鑼新建12吋晶圓廠今（8）日舉行上樑典禮，廠房興建將加緊趕工，以期在今年底前完成無塵室...

PC廠防疫 宏碁11日起啟動分流辦公

國內疫情逐步升溫，繼先前PC品牌大廠華碩啟動居家工作（WFH）後，宏碁（2353）今（8）日亦宣布，有鑑於近期疫情發展，...

十銓3月營收6.55億元 月增逾四成

十銓科技（4967）今（8）日公布3月營收6.55億元，月增40.93%，年增7.55%，2022年1~3月合併營收17...

本土確診再創高 宏碁宣布11日啟動分流辦公

今（8）本土確診再創新高，品牌廠宏碁（2353）今日也正式宣布，將自下周一（4月11日）起啟動分流辦公措施，執行時間將視...

業內：台灣代工廠Q1營收或超預期 台積電、世界先進最受益

集微網消息，業內消息人士稱，包括台積電和世界先進在內的台灣代工廠第一季度營收可能會達到指引的高點，甚至超過預期。其中，台積電、世界先進或成最大受益者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。