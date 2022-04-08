群益期農產品類交易量創新高 獲CME最佳優秀合作夥伴獎

2022年第1季因烏俄戰爭及極端氣候影響，造成小麥期貨價格最高漲幅達90%、玉米及黃豆也各有36%及32%的漲幅！統計2021年度，群益期在農產品類商品交易量共成交42萬口，為歷年的歷史天量，因而獲得2021年度芝商所(CME Group)頒發的第一屆亞太區「芝商所農產品推廣週」的優秀合作夥伴獎。

群益期貨表示，這波農產品價格上漲的原因，首先在需求面，2020年疫情爆發到全面性施打疫苗，經濟解封迎來需求的解放，加上各主要國家貨幣、財政雙寬鬆的政策，都刺激需求增長；而在供給面，2021為反聖嬰年，北美、南美大範圍的甘旱，造成農作物良率偏低，而冬季又有北極氣旋干擾，極端氣候對「黃小玉」的價格起了推波助瀾的效應，再加上供應鏈問題導致運輸成本上揚、以及烏俄戰爭所造成的糧食供應短缺，綜合上述的原因而造成農產品價格全面上漲，也帶動一波交易熱潮。

群益期（6024）把握到以上農產品價格變化的關鍵因素，自2021年起舉辦數場「搶金、搶油、搶糧」說明會，並導引客戶利用CME交易所的黃豆、玉米、小麥的期貨與選擇權商品，來把握這波巨大的行情走勢，也創造許多客戶在「農產品獲利的傳奇」！

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