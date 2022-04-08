力積電銅鑼12吋新廠上樑 拚年底裝機明年投產

力積電（6770）今（8）日宣布新建銅鑼12吋晶圓廠舉辦上樑典禮，廠房興建將加緊趕工，以期在今年底前完成無塵室建設，展開設備裝機作業，並於明年第3季開始量產，儘快滿足客戶需求。

總投資達新台幣2780億元的力積電銅鑼新廠，規劃建置月產能10萬片12吋晶圓的一、二期廠房，以及相關的辦公大樓、廠務及倉儲等設施。

力積電說明，自去年三月下旬動土興建以來，儘管歷經國內建築勞工短缺、施工期間連續多日降雨等不利因素，在承包建商的大力支持、趕工下，整體建設時程頗為順利。

今日上樑典禮由力積電董事長黃崇仁主持，除該公司總經理謝再居及多位高階主管之外，新竹科學園區管理局長王永壯、互助營造董事長林志聖、東鋼構總經理邱正彬等也應邀參加上樑儀式。

黃崇仁表示，由於力積電銅鑼新廠第一期的產能已有多家客戶爭取簽訂長期合約，該公司將會加速建廠、裝機和投產的步伐。預計今年底就會開始將機台移入銅鑼P5新廠，2023年下半開始少量投產，並依照規劃在2024年內達到月產3.5萬片12吋晶圓的第一階段目標，然後再視市場需求實況以及力積電的客戶、產品組合，將P5廠推升到每月5萬片的滿載產能。同時該公司也計畫於2025年啟動第二期P6廠的興建工程，逐步完成整個力積電銅鑼廠區月產10萬片12吋晶圓的目標。