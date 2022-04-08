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兆豐全球元宇宙科技基金 4月11日熱烈開募

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台灣第一檔主動操作的兆豐全球元宇宙科技基金，4月11日起熱烈展開募集。圖片來源/ingimage
台灣第一檔主動操作的兆豐全球元宇宙科技基金，4月11日起熱烈展開募集。圖片來源/ingimage

臉書(Meta)傳出正在研發元宇宙虛擬貨幣，開闢新的營收管道吸引更多用戶，近期全球科技業進入重要升級階段，想立即加入市場上最夯的「元宇宙」投資話題，台灣第一檔主動操作的兆豐全球元宇宙科技基金，4月11日起熱烈展開募集。

兆豐投信元宇宙研究團隊表示，觀察歷史資料，每一次網路科技升級除了改變使用科技的方式，科技工具為產業帶來顛覆性影響的公司，股價多有豐厚回報。科技大廠舉凡輝達(NVIDIA)、微軟(Microsoft)、臉書(Meta)等都紛紛斥資投資元宇宙，線上遊戲大廠Roblox也建立社群，讓玩家用自己的虛擬化身(avatar)在平台上體驗多款遊戲。

專家大膽預期，20年內元宇宙很可能就會翻轉人類生活。看好這波科技升級，兆豐全球元宇宙科技基金聚焦七大產業趨勢，投資遍及歐美龍頭產業，包括硬體設備、網通元件、雲端運算、數位內容創作等領域，持股涵蓋硬體及軟體，將在4月11日至4月15日開始募集，保管機構為土地銀行。

與目前市場上現存的被動投資元宇宙ETF不同，兆豐全球元宇宙科技基金能更靈活掌握市場脈動，及時調整資產配置，也建議投資人可從第2季開始長期投入，跟進這波元宇宙潮流趨勢。

元宇宙 兆豐

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