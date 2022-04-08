神基Q1營收表現 符合外資預期

神基（3005）公布3月單月營收為26.28億元，較上月增加14.95%、但年減5.33%，累計首季營收75.57億元，年增率4.3%，創下同期新高，也為16年來新高。

美系券商指出，神基營收表現符合預期，不過券商考量總體市場狀況，認為強固型電腦、車用零組件多少會受到影響，略調整財務模型，預估今、明年EPS分別估為4.81元與5.37元。

展望今年業績表現，神基董事長黃明漢日前於法說會上指出，今年首季淡季營收有機會與去年第四季旺季持平，強固型電腦事業群起步稍微慢一些，但預計第二季會恢復進度，其他事業群看起來都不錯，去年合併營收達到300億元，今年營收年增率預估為增加8％至12％。

黃明漢補充，塞港衝擊及歐美消費性景氣仍不明朗，造成供應鏈混亂與長短料效應，影響存貨大幅攀升，目前來看，汽車機構件都是按照農曆年前客戶需求備料，準備在首季就完成去化動作，電子件部分，去年底就開始嚴控庫存水位，今年元月庫存水準續降，將持續共用原料與關鍵零件，爭取降低存貨數字。

三大法人昨日針對神基，均站在賣方，神基今日早盤跌幅約1.4%。