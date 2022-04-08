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2000名碳淨零工程師 培育起跑

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

淨零碳排是全球發展趨勢，相關新興工作也應運而生。由數位國家總會與國際半導體產業協會（SEMI）共同主辦，結合多所大專院校與研究機構，聯手推出的台灣碳淨零學院課程，希望在2030年前培育出2,000名熟悉環境科技、財務分析、及跨國資源整合能力的碳淨零工程師，其年薪可望上看150萬至250萬元。

數位國家總會表示，推動2050台灣碳淨零路徑圖，需要2,000名碳淨零工程師，為2,000家碳排放、用電大戶做出有解法的路徑圖。

數位國家總會結合台、清、交、成、及東海等各大學，還有中研院、工研院等研究機構共90名頂尖學者與專家，推出長達18個周末、216個小時的台灣碳淨零學院課程。

這項課程於今年首度開設，將先招納80名學員，經過課程學習與企業實習，並由台灣碳淨零學院教師與華碩等多家企業永續議題部門主管進行結業面談後，會頒予結業證書，並可獲學院推薦至國內大型企業任職。

台灣碳淨零學院的學費為30萬元，數位國家總會理事長呂學海表示，碳淨零工程師經過18周密集培訓與企業實習後，將能獨立完成企業碳盤查，也能組織企業內團隊，完成ESG年度報告，「這樣的ESG報告就不只是每年交報告了，會成為企業的daily，也會成為企業的DNA。」

工程師 實習 ESG

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