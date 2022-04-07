安勤訂單能見度直達年底 全年營收挑戰新高

工業電腦廠安勤（3479）今（7）日舉行法說會，安勤樂觀看待今年營運，雖仍有零組件缺貨問題，但目前訂單能見度已達年底，在智慧醫療、博弈換機需求以及邊緣運算等產品線成長下，預估全年營收將有雙位數增長，目標挑戰2019年新高紀錄，同時在毛利率方面，也力拚重回25%水準。法人預估，在營收規模擴增及毛利率有望改善下，安勤今年獲利預計也將同步成長、超過去年成績。

展望今年營運，安勤總經理張嘉哲表示，訂單能見度跟過去相比確實比較高，能見度已達今年年底，樂觀各大產品線平均成長幅度均達雙位數，不過仍有長短料問題存在。今年第2季營運動能強勁，若長短料問題能解決，全年有機會挑戰2019年營收新高紀錄。

安勤今年在智慧醫療、博弈機上均有顯著需求。安勤董事長劉琍綺指出，投票機／驗票機今年估有8千套在手訂單，其中有3千套在首季出貨，其他部分在今年陸續交貨。

在零組件缺料部分，安勤目前手頭還缺PMIC、MOSFET及部分成熟製程IC，公司期盼若消費電子產業採購料件需求趨緩，工業電腦廠商缺料有機會在第3季緩解。同時，因應長短料造成庫存提升的問題，安勤預期若料況維持現在狀況不惡化，樂觀今年有機會看到逐季去化庫存。

安勤去年因零組件缺貨、漲價，導致毛利率下降至23.5%，公司力拚重回25%水準；法人預估，安勤今年主要產品線皆有雙位數增長，預料全年營收將突破60億大關，挑戰歷史新高紀錄，隨著公司毛利率力拚毛利率重返25%，預計獲利也將同步成長。

以2021年地區市場營收比重來看，其中，美洲49%、歐洲21%、亞洲20%、台灣8%、其他則為2%。

展望新事業， 張嘉哲表示，已布局AI/IOT相關技術，包含高效HPC、輝達（NVIDIA）邊緣運算、UWB超高寬頻精準定位、OOB頻外管理，希望靠新技術，讓營收更上一層樓。

安勤估計，HPC今年少量出貨，明年達到量產規模，至於輝達邊緣運算業務預計在今年會有量產的訂單進來，樂觀此事業對業績貢獻。至於UWB仍在送樣階段，預計貢獻是在明年發酵。