工程師跳操5分鐘再上工...這段時間「幹什麼隨你」 網猜是這間

科技業年薪可觀，甚至有鄉民透露可達千萬，但也有人說是用「爆肝」換來的，一名網友好奇「到底科技業當工程師是怎樣的生活？」貼文釣出一名工程師回文，分享一整天的「操課表」。

這名工程師回文分享一整天的工作內容，和普通上班族一樣，約在早上9點鐘打卡上班，但特別的是，分別在早上10點半和下午3點半要「跳操」，這項工作內容讓網友驚呆了，留言直呼「跳操是在當兵是不是？」、「哪家還在跳操，說出來笑一下」。

一名工程師分享工作日常，需要「跳操5分鐘再上工」引起網友熱議。 圖擷自PTT

其中，一名網友猜測這名工程師應任職於力積電，「你還寫的客氣了，早餐很多人吃到10點，下午5點就陸續有人下班了，還可以午睡到下午2點」，但事後原PO跳出來澄清自己並非在力積電工作，「是一間在南港的外商，號稱系統廠」。

原PO回應「上班跳操」的疑問，「跳操是因為某個部門大頭中年發福，他覺得老是坐在辦公室很不健康，所以就問大家意見，後來決定早上10點半跟下午3點半各有5分鐘『想幹什麼隨你』，但規定要離開位置動一動，還會有音樂提醒時間到了」。

不過，原PO表示這項活動只維持8個月，「在那位發起的大頭跳槽後就漸漸沒有了」，他也提到下午茶不是天天有，但大家都會利用那段時間，「想抽菸的抽菸，想買星巴克的去買星巴克，想研究明天股票的就去研究」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康