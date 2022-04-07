東研信超汐止新廠辦Q2投入安規檢測 子公司擬布局RF

電子檢測廠商東研信超（6840）今（7）日表示，汐止原廠區已有一座電波暗室完成，預計4月起即可投入WiFi Throughput客製化檢測，而汐止遠東科技大樓新廠辦，預計自第2季起投入安規檢測服務行列。待汐止兩處實驗室完成後，公司5G、WiFi6/6E的檢測能量得以提升，並帶動公司營收獲利成長。

另外除了擴充檢測實驗室，提升檢測產能，東研信超亦決定成立100%持有的子公司，以進行市場區隔。

東研信超表示，鑒於國際知名品牌的檢測項目多，測試時數與測試單價皆高於小眾品牌，為提高實驗室的檢測效率及效能，東研信超將以國際知名品牌為主要服務對象，子公司則主要服務小眾品牌，檢測項目以RF、Safety為主。東研信超子公司預計第2季提交TAF實驗室認可申請，並於第4季取得資質，子公司今年底有機會開始挹注公司營收表現。

東研信超表示，雖然受到原物料及國際情勢影響，各產業上半年發展較為保守觀望，但公司看好5G需求仍然強勁，今年發展更將優於2021年，隨著5G、WiFi6/6E新機種的增加，新機種的檢測需求亦將帶動公司營收持續成長，全年營運保持高成長可期。

該公司今日也公告3月合併營收新台幣7,132.6萬元，較上月及去年同期分別成長8.72％、10.14％；累計1-3月合併營收2.09億元，年增11.82％，單月、第1季營收皆達雙位數年成長表現。

受惠5G、WiFi6／6E市場發展蓬勃，高階網通等檢測需求大幅成長，東研信超於第1季傳統淡季，單月營收仍站穩在7,000萬元以上；公司指出，第2季起營收將逐季成長，旺季效應外，已可見主要客戶今年新推機種數量多於去年，且其中搭載5G、WiFi6/6E規格的機種大幅增加，公司預估今年5G、WiFi6/6E相關檢測佔比將拉高到3成以上，較去年約10%明顯提高，是推升今年業績維持正向的主要動能。

東研信超檢測服務範圍泛及全球知名NB與平板電腦、工業電腦、手機及網通產品與電競相關等業者，看好5G帶動萬物聯網趨勢，以及智慧家居的市場潛力，東研信超已擴充台灣汐止及中國東莞松山湖共3處EMC、RF、Safety相關檢測實驗室，提高公司檢測產能。