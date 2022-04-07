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聯發科進駐高鐵新竹站 投資90億元打造科技城市新地標

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

交通部鐵道局辦理的「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」，經評審後，由聯發科技公司（2454）取得最優申請人資格，擁有70年的設定地上權開發權利，計畫投資90億元，打造本案成為科技城市地標。

鐵道局表示，此案是以設定地上權70年方式引進投資人開發經營，基地面積約5,252坪，最大總樓地板面積達1.57萬坪，可規劃做為辦公室、百貨商場、飯店等使用，是繼今年高鐵桃園站事業發展用地招商案後，再度成功引商的地上權招商案。

鐵道局說，聯發科預定投資約90億元辦理開發，以「城市共享、城市綠軸、城市匯聚、城市低碳」的概念，使本案成為科技城市地標。此招商案預計引進3,000個就業機會，可帶動高鐵站區周邊發展，另配合已開發之生醫園區，可串聯城市軸線，吸引高科技人才，實現生態綠廊。

鐵道 地上權

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