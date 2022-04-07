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聯發科結盟中華電信 搶攻全球5G市場商機

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

聯發科（2454）與中華電信今日宣布合作，雙方攜手在聯發科技新竹的研發總部，打造5G毫米波晶片測試環境，搶攻全球5G市場商機。

聯發科表示，與中華電攜手合作，建置的5G非獨立組網 (NSA) 訊號包含3.5GHz中頻 (頻寬90MHz) 及28GHz毫米波高頻頻段 (頻寬600MHz)。

聯發科為全球最大的手機晶片供應商，中華電則擁全台5G最大且連續的頻譜與最佳頻位，雙方合作將有利聯發科技5G毫米波單晶片導入全球市場，為終端使用者帶來高速連網的暢快體驗。

雙方除了在5G中頻及毫米波合作外，為了因應日益蓬勃的5G企業專網終端設備需求，聯發科提供晶片給國內外廠商開發專屬5G終端設備，並搭配於中華電推廣的企業專網服務場域使用，雙方共同引領台灣5G產業升級與轉型，打造堅強實力，滿足各項智慧生活應用的傳輸需求。

聯發科與中華電也在多個面向進行長期技術推展合作，包括於全球最重要的行動通訊技術標準化組織3GPP中攜手推動5G新技術標準。中華電已將5G NR + 4G 5CA技術等標準運用於該公司網路及高階終端設備中，實現5G世代高速行動網路，提供客戶最優質上網環境。

另在前瞻技術面合作，將進行包含5G 獨立組網 (SA) 毫米波雙連接 (NR-NR DC)的數據通信驗證，有別於中華電現行商用之5G非獨立組網 (NSA)，此項技術將來可提升5G獨立組網的速度和容量。

聯發科5G晶片以完整的布局陣容贏得首戰之勝，完整覆蓋旗艦到大眾市場的全系列產品，與全球超過100個運營商合作，在國際市場上展現產業影響力，而聯發科毫米波系統單晶片也將陸續搶攻美日市場，未來市占率可望提升。

此外，為台灣取得產業話語權，聯發科技獲得3GPP中RAN2業界專家們的廣泛支持獲選主席，攜手全球通訊夥伴共同推動5G與後5G技術的演進，為5G全球的標準化工作做出貢獻。

中華電5G正持續拓展國內外產官學合作領域，導入各產業垂直應用鏈。本次與全球晶片設計大廠聯發科合作，更秉持「永遠走在最前面」的企業理念，為企業量身定制快速且高品質的行動網路，責無旁貸加速臺灣5G產業產品開發期程，為產業數位轉型發展的持續努力，全力搶攻全球5G市場新商機。

5G 聯發科 中華電信

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