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台達綠建築 登上IPCC科學報告

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

台達（1309）基金會7日舉辦「台達氣候沙龍」記者會，解讀聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第六次評估報告(AR6)第三冊《減緩氣候變遷（AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change）》報告精華，報告內的建築專章提及由台達鄭崇華創辦人捐建的「成功大學孫運璿綠建築研究大樓」以優異的節能成效成為全球建築物減碳典範，可作為全球減碳技術政策參考。

台灣大學大氣科學系名譽教授陳泰然、成功大學建築學系林憲德教授、國際氣候發展智庫(ICDI) 趙恭岳執行長等專家，也參與本次線上活動提供建築節能減碳建言。國際知名學者、也是IPCC報告首席作者之一的Yamina Saheb，更受邀越洋現身說法，闡釋建築部門在未來減碳路徑的重要性，當日線上直播最高吸引近500人同時觀看。

鄭崇華表示，氣候變遷是人類無法迴避的巨大挑戰，四面環海的台灣，更位於氣候衝擊的最前線。近來世界各國均為邁向2050碳中和而展開行動，IPCC最新報告已盤點了目前人類已知的科技，可以如何達成阻止升溫超過1.5度C的目標。

台達實踐多年的節能綠建築，這次相當榮幸被寫入報告，成大孫運璿綠建築研究大樓落成時就較同類型建築節能65%，如今啟用超過十年，最新計算的節能績效已經提升到86%，證實綠建築的減碳作法值得進一步推廣，也希望帶給世人更多信心，為下一代爭取繼續在地球上生存的機會。

林憲德隨後分享被外界譽為「綠色魔法學校」的孫運璿綠建築研究大樓，當年成功運用本土能量和環保技術，打造出高績效環境友善建築的過程，也期待台灣準備推動的「建築能源護照」制度，能成為降低建築部門排碳量、帶動節能服務的政策解方。

台達自2006至2021年間，已在全球打造30棟綠色廠辦及學術捐建的綠建築，以及兩座認證高效率的綠色資料中心。2020年全球獲得認證的15棟廠辦及5棟學術捐建綠建築，合計節電量達1,848萬度，相當於減少11,685噸碳排放。

綠建築 減碳

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