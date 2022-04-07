聯發科結盟中華電信 搶攻全球5G市場商機

聯發科技（2454）與中華電信（2412）今（7）日宣布，攜手打造5G毫米波晶片測試環境，建置5G非獨立組網（NSA）訊號包含3.5GHz中頻（頻寬90MHz） 及28GHz毫米波高頻頻段（頻寬600MHz）。

聯發科技為全球最大的手機晶片供應商，而中華電信擁全台5G最大且連續的頻譜與最佳頻位，雙方合作將有利聯發科技5G毫米波單晶片導入全球市場，為終端使用者帶來高速連網的暢快體驗。

雙方在5G中頻及毫米波合作外，為因應日益蓬勃的5G企業專網終端設備需求，聯發科技提供晶片給國內外廠商開發專屬5G終端設備，並搭配於中華電信推廣的企業專網服務場域使用，雙方共同引領台灣5G產業升級與轉型，打造堅強實力，滿足各項智慧生活應用的傳輸需求。

聯發科表示，與中華電信在多個面向進行長期技術推展合作，包括於全球最重要的行動通訊技術標準化組織3GPP中攜手推動5G新技術標準。中華電信已將5G NR + 4G 5CA 技術等標準運用於公司網路及高階終端設備中，實現5G世代高速行動網路，提供客戶最優質上網環境。

前瞻技術面合作方面，聯發科說，將進行包含5G 獨立組網 (SA) 毫米波雙連接 （NR-NR DC）的數據通信驗證，將來可提升5G獨立組網的速度和容量。