Gogoro掛牌漲跌鬧雙胞 尹衍樑將不出席7日敲鐘儀式

台灣第一家SPAC方式赴美上市的獨角獸Gogoro，在4月5日熱鬧掛牌，有趣的事，當天Gogoro究竟收盤是漲是跌，竟然出現兩套劇本：部分外電網站指Gogoro跌12%，但也有不少網站指Gogoro上漲10%，Gogoro即將在7日進行遠距 Nasdaq 敲鐘儀式 (Bell Ringing Ceremony)，也創下台灣首例。

Gogoro 4月4日與Poema Global業務合併，雙方合併後將保留Gogoro名稱，在那斯達克掛牌的股票代碼為GGR，認股權證代碼則是GGROW，存續公司於4月5日掛牌，由於是台灣暌違16年才有公司赴美掛牌，這家號稱台灣最強獨角獸掛牌表現也受矚目。

特別是，4月4日股號代碼PPGH的Poema Global收盤價是12.74美元，4月5日改以GGR股票代碼掛牌，也就是Gogoro掛牌首日，開盤價為15.99美元，收盤價為14.02美元，這也讓部分媒體將收盤價減去開盤價，計算漲跌為下滑12%，不過若以「收盤價對收盤價」計算，則實際GGR這檔股票4月5日比4月4日上漲了10%。

Gogoro在6日對外媒發出聲明，要求更正Gogoro首日股票下滑的報導，直言這是錯誤的，應該是上漲10%，聲明也詳列合併前後股價的表現走勢。事實上，根據Nasdaq官方網站及《CNBC》內容，都指Gogoro股票在5日為上漲。

彭明義：股價不是目標，算對得起投資人

Gogoro產品長彭明義在他個人臉書對掛牌第一天發表感言，他寫：「算是對得起前幾輪投資人、SPAC 夥伴和 PIPE 的新增投資人。不過說真的，股價不是目標，平常心看待就好，做好產品和市場才是重點。謝謝大家的祝賀，路還很長，要繼續努力。」

Gogoro主管表示，由於Gogoro這次SPAC上市沒有增資新股，Poema Global的股東是1股直接於5日換成Gorgoro 1股股票，因此一般而言股票系統上股票每日走勢應該是「連續而沒有斷點」的，假設一位投資人一直持有股票，4月4日持股PPGH股價收盤為12.74美元，到4月5日收盤變成GGR股票14.02美元，理論是上漲，也無關盤中股價起伏。

該主管判斷，部分股票系統因無法串接PPGH跟GGR股票為同一檔，系統抓兩套單獨數據存放，導致Gogoro股票沒有前一日收盤價，加上美股沒有「平盤」概念，故內部程式抓開盤價作為漲跌幅基準。

尹衍樑將不現身敲鐘儀式，選擇低調祝福

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森在6日發表感言表示對貴人尹衍樑的感謝。「我個人要感謝，從第一天起就全力支持 Gogoro，以及他對打造一個更美好、永續世界的崇高願景。」

Gogoro 將於4月7日晚上9點進行遠距Nasdaq敲鐘儀式 (Bell Ringing Ceremony) 慶祝公司正式上市，也創下第一個在台灣進行遠距的Nasdaq掛牌敲鐘儀式的公司，除陸學森跟彭明義等創業元老共聚，據了解團隊也邀尹衍樑參加此重要時刻，但他表示Gogoro的成績都是團隊辛苦打拼而來，婉拒出席，表示會默默給予祝福。

潤泰集團總裁尹衍樑是 Gogoro 創立時的天使投資人，不僅是初期的資金投入，尹衍樑更實際參與了 Gogoro 多輪的增資計畫，在 Gogoro 企業發展的重要時刻，更提供寶貴的意見作為決策參考，是陸學森一路走來最挺他的貴人，他也稱這是讓Gogoro能夠持續創新研發與拓展市場的重要推手。

Gogoro是台灣電動機車龍頭，創辦人陸學森懷抱能源革命夢想，期望打造潔淨能源城市，2011年創業後透過打造電池交換生態系統，以及工業設計力，成功打造97%市占率。