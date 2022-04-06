希捷與群聯合作 打造企業級SSD產品線

全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate（希捷科技）（NASDAQ: STX）與全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片暨儲存方案供應商群聯電子（8299）今（6）日共同宣布擴展其下一代高性能、高容量之企業級NVMe SSD產品規劃，搶攻超大規模資料中心、高性能計算 和人工智慧（AI）等全方位企業儲存應用。

群聯表示，新的SSD將擁有更高儲存密度、低功耗和高性能，幫助企業降低總持有成本（Total Cost Ownership; TCO）。雙方也特別宣布彼此已建立長期合作夥伴關係，將共同強化企業級SSD的研發週期與銷售管道。

群聯指出，自2017年以來，Seagate和群聯就在Seagate的主流SATA SSD產品上展開合作，與群聯的緊密合作也協助Seagate推出專為電競玩家所打造的旗艦效能FireCuda NVMe PCIe Gen4x4 SSDs產品線，以及全球首創NAS專用的 NVMe SSDs。

除此之外，雙方的合作夥伴關係也將更進一步提升，共同專注於滿足全球企業不斷變化的需求，像是更高容量、更快速以及更智慧的儲存基礎設施，搭配 HDD 儲存裝置，以實現超大規模資料中心（Hyperscale data center）、高性能計算（High-performance computing）和人工智慧（AI）等全方位企業儲存應用。

Seagate商業與行銷資深副總裁Jeff Fochtman說，我們整合 Seagate 超過 40 年領先市場的企業儲存專業知識以及群聯的靈活整合能力，共同打造高度客製化的 SSD 來滿足持續發展的企業級儲存市場需求；Seagate 十分高興能與群聯合作，共同開發先進的 SSD 技術。我們的重點聚焦使 Seagate 能夠滿足廣泛效能導向（Performance-driven）的企業級 SSD 市場，並同時維持我們在專業高階遊戲領域的領導地位。

群聯技術長Sebastien Jean也進一步說，群聯很榮幸能與Seagate合作擴展我們的企業級 SSD 產品線，強調自主研發的先進ASIC技術，搭配卓越的工程能力，與Seagate深厚的產業知識相輔相成，同時為了展現與Seagate的夥伴關係及承諾，雙方也於2020年在美國科羅拉多州的布隆菲市縣（Broomfield, Colorado, USA）設置了一個研發中心。

群聯技術長Sebastien Jean強調，公司將與Seagate聯手共同為人工智慧、雲端儲存和 5G 邊緣運算等的各種應用提供最佳的儲存解決方案，以及攜手打造最佳效能、精簡成本和低功耗的企業級 SSD 產品線，每款新產品都將針對特定工作負載、環境和使用場景進行最佳化設計和客製，以滿足客戶特定的技術需求，預計於2022年夏季公告產品細節。