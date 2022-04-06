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電子系統設計產業去年第4季營收 年增14.4%

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）旗下技術事業群「電子系統設計產業聯盟」（ESD Alliance）最新電子設計市場報告（Electronic Design Market Data，EDMD）指出，電子系統設計ESD產業於2021年第四季營收相較2020年同期的30.315 億美元成長14.4%，來到 34.682 億美元；將最近四個季度與前四個季度相比，季度移動平均線也上漲15.8%。

SEMI 電子設計市場報告執行發起人Walden C. Rhines分析，電子系統設計產業在2021年第四季漲勢未歇，營收出現兩位數的同比增長，至2021年底全年市場總收入達132億美元。電腦輔助工程（CAE）、印刷電路板和多晶片模組、半導體智財權（SIP）和服務等產品類別在本季均有兩位數成長；以地區來看，美洲、歐洲、中東和非洲（EMEA）和亞太（APAC）等區營收也都呈上漲態勢。

電子設計市場報告所列公司於2021年第四季全球雇用員工總數為51,236名，較2020年第四季的48,478名增加了5.7%，與2021年第三季相比則是微幅上升0.1%。

電腦輔助工程（CAE）上升11.2%至10.646 億美元；四季移動平均值增幅12.2%；IC 實體設計和驗證下降 2%至6.245 億美元；四季移動平均值上漲7%：印刷電路板和多晶片模組（PCB及MCM）增長13.9%至3.337億美元；四季度移動平均值上升15.1%；半導體智財權（SIP）成長24.8%至13.143億美元；四季移動平均值增長 23.9%；服務類別大漲43.1%至1.311億美元；四季移動平均值增幅19%。

美洲為營收額最高地區，2021年第四季採購電子系統設計產品和服務金額達15.772億美元，增長21%；四季移動平均值上漲 17.2%；歐洲、中東和非洲（EMEA）2021年第四季採購電子系統設計產品和服務金額達4.825億美元，增長5.5%；四季移動平均值增幅12.6%。

日本2021年第四季採購電子系統設計產品和服務金額減少2.4%至2.228 億美元；四季移動平均值上漲1%；亞太（APAC）2021年第四季採購電子系統設計產品和服務金額達11.856億美元，增長13.8%；四季移動平均值上升18.9%。

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