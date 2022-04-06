沒有理論全是實戰！高階主管開班 台積電「管理必修課」4大重點

摘要 1.台積電的企業內訓課程，有一堂「管理領導課」，會由公司高階主管擔任講師授課，課程沒有太多理論，全是主管的實戰經驗。 2.管理領導課的內容，可以歸類為4個心法：思考組織問題與方向、決策的管理心法、協助部屬達成主管的任務、向上與向下管理。

相信許多人都上過企業內訓課程，有些是內部訓練，有些是以公假的方式去外部機構上課。通常，人資在安排內訓課程時，都會排定通識課程、管理課程。過去在台積電時，工程師升上副理，公司會安排一系列的必修課程。副理升部門經理，要修中階管理課程。部門經理升處長，則要上高階主管管理課程培訓。

我在台積電接受管理培訓時，有一門課程是由公司的高階主管授課，課程名稱為：管理領導課，至今還是讓我印象深刻。

大家想像一下，平常跟你在工作上有很多互動的高階主管，突然在課程上擔任講師，跟你談他在工作上如何管理跟領導的心法，如何帶領團隊達成組織任務。這樣的情景，你會有什麼感受？我在聽完這堂課後，有了更多的換位思考，我開始會想「難怪他以前是這樣帶我們的」、「原來他背後的想法是這樣」。這對剛升上主管的我們來說，受益匪淺。

通常，這類型管理課程不會有太多理論，全是主管的實戰經驗。而講師主管們傳授的這些經驗，在部門推動時都相當成功。我將當年高階主管幫我們上的管理領導課程，歸納成4大管理心法：

1. 思考組織的問題與方向

身為部門主管，要時常思考：部門中最重要的3個問題是什麼？目前工作的問題是什麼？組織未來的問題是什麼? 從這幾個角度，去思考組織現在與未來的方向。

當時的講課主管，建議我們每半年就重新思考一次組織跟部門問題跟方向，因為公司進步很快，部門的方向跟問題會不斷產生與調整。這些面向，一般同仁不會看到，但身為主管的我們，要時時刻刻把這件事放在心上——因為組織或部門的方向一旦錯了，所做的所有事情，就會全無價值可言。

2. 決策的管理心法

部門開會有爭議時，主管要記住：不要當下做決定。當下所做的決定往往是錯的，建議回去再想一想，也可以找其他主管討論請教，事後再公佈你的決定，全力以赴執行。有些主管做決策的心態，會將公司當成自己的公司，自負盈虧，這樣的態度會幫助管理者做出更正確的判斷。

同樣的會議場景，換一個方向：有時，會議上大家的意見已經達成一致，主管卻會突然跳出來，提出一個完全不同的意見，要求大家回去重新思考、重新搜集資料，再找時間來討論。過去，我遇到這種情況都會很生氣，總覺得是老闆故意找碴，已經有共識的事，卻要我們重新思考。

在管理領導課時，主管就有針對這樣的場景給出說明：當大家意見一致時，主管的意見要反向。這個「反向」的目的是讓大家重新思考決策全貌，才不至於所有人的思路往同一個方向飆。意見有正有反的討論，從事後論的角度來看，往往會創造出更好的決策。

3. 協助部屬達成主管的任務

管理領導課時，主管也說：當部屬的工作品質不好時，主管要當黑臉，對待同仁需要兇一點，促使部屬盡力去思考問題。聽完這一段，那時的我才終於明白，為什麼身為主管的他，有時跟我們一起開會會那麼兇，真是用心良苦。那時整個教室的同事都笑了起來，一邊說：我們要把這招學起來。

當部屬的工作情況不理想時，主管不一定需要跳下去跟著一起做，但要給出明確指導、確實方向。只有在工作或專案進度告急時，主管需要跳下去救一把，這樣事情才能完成，部屬也更能同理主管的用心。

4. 向上與向下管理

身為主管，難免會有不同意上級主管決策的時候。管理領導課的高階主管說，如果我們認為老闆的決策有誤，他很歡迎我們勇敢提出，但在提出的時候，務必要有依據與邏輯。

向下管理同樣重要，我們當時剛從工程師升主管，管理團隊時難免會遇到工作安排或資源安排的衝突，這個時候千萬記住，要好好運用你身旁的資源來處理人與事。主管要能促進團隊合作，對部屬的關心及要求要分開，也就是公私分明，對公事有所要求，私下要關心同仁。

當主管講到這時，我真的感受很深。之前有一位同事對工作的要求非常高，卻也因為公事被主管罵得很慘，但有一陣子，他家裡跟身體都出了狀況，主管私下對他就非常關心，還運用休假時間去這位同事家裡探望跟關心。這位同仁很感動，事後在工作上的表現也愈來愈好。

當年我剛升上主管職，馬上就上了一門震撼的管理領導課。這4大管理心法，對我日後的企業輔導與帶領團隊，至今都很受益。品碩創新這兩年也開發了主管管理職能的課程（Upgrade Manager Program, UMP）。身為主管，需要認清自己的工作挑戰，訓練自己如何拿捏好一把尺，做好管理，給予適當尊重以帶領團隊往前，達成組織的任務。

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