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研調：大尺寸電視面板報價續跌 監視器及筆電仍疲軟
集邦科技（TrendForce）今（6）日公布4月上旬面板報價顯示，大尺寸電視面板續跌，中小尺寸電視面板止跌回穩。但IT用面板包括監視器及筆電用面板報價仍疲軟。
俄烏戰事未停，各國面臨升息與通膨壓力、原物料成本高漲、又有供應鏈不穩定干擾，導致液晶面板市況在終端需求變數多與供給各方條件也不理想情況下，市調機構公布的4月初電視面板報價持平或續跌、IT面板仍疲軟。
Touch Taiwan 2022智慧顯示器大展將於4月27-29日登場，除了Micro LED等新技術以外，包括友達光電、群創光電對於面板市況的看法，都將成為焦點。友達將在4月26日舉行法人說明會，將公布今年首季財報及針對第2季提出營運展望。
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