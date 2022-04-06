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華碩明起全員居家工作 下周起執行員工分流辦公

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
華碩今（6）日發出內部通知信，要求員工明後天全員居家辦公。圖／取自華碩官網
華碩今（6）日發出內部通知信，要求員工明後天全員居家辦公。圖／取自華碩官網

面對國內新冠疫情逐步升高，PC品牌大廠華碩（2357）今（6）日發出內部通知信，要求員工明後天全員居家辦公（WFH），並於下周一（11日）起，執行分流居家辦公，預計將持續到24日。

國內疫情持續增溫，中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增359例新冠肺炎確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入（27例為航班落地採檢陽性），對此，不少科技廠已開始執行居家辦公、分流上班防疫。

據了解，華碩集團提升防疫等級，內部已發出通知信，為了降低員工接觸風險，已要求明後天全員居家辦公，並於下周一（11日）起、直到24日，連續兩周執行員工分流辦公。

華碩集團大動作防疫，主要是因先前集團子公司亞旭電腦桃園廠區在今年初發生大規模染疫事件，根據當時政府的數據顯示，亞旭共有逾70名員工染疫，桃園廠區並短暫停工，且因停工關係，華碩先前已在法說會上預告，今年首季受到疫情影響，預計亞旭會虧損近1億元。

疫情 華碩 居家辦公

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