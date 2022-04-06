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鴻海集團改派建漢董事長 網通先鋒李廣益回任

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
建漢新聞稿指出，鴻海集團持續看好網路通訊的應用發展及廣大商機。圖／聯合報系資料照片
建漢新聞稿指出，鴻海集團持續看好網路通訊的應用發展及廣大商機。圖／聯合報系資料照片

網通廠建漢科技（3062）董事鴻準精密（2354）改派代表人李廣益及謝漢淵擔任董事，並改選董事長，由李廣益回任建漢董事長職務，並宣任新高階人事，汪修銘擔任建漢執行長，謝漢淵擔任經營管理中心副總，4月6日上任。

建漢新聞稿指出，鴻海（2317）集團持續看好網路通訊的應用發展及廣大商機，這次董事會經由推選後決議由長年深耕網路通訊領域的李廣益擔任建漢董事長，李廣益也延攬擁有20年以上網通產業經驗得高階主管汪修銘及謝漢淵加入經營團隊，未來將針對產品、技術研發、客戶開展、供應商管理及內部組織與系統進行調整及優化。

建漢科技董事長李廣益表示，隨著行動通訊與網路技術的變革與創新，網路產品的發展廣泛大量的應用在生活中，各國政府與歐美企業對於行動寬頻網路應用的基礎建設及至高端的衛星網路應用更是投入大筆資金建置，這對建漢來說是很好的機會同時也充滿著挑戰。

建漢看好、5G6GWiFi 6及WiFi 7、低軌衛星、AI Edge及雲端等應用與市場商機，其中會持續深化與轉投資公司台揚（2314）在低軌衛星方面的合作，期望在新團隊進駐後盡速完成體質調整，於短時間內翻轉營運績效帶動公司成長。

網通廠 WiFi 鴻海 5G 6G

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