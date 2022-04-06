台北電器空調3C影音大展將登場 估帶動18.5億元商機

2022年「第32屆台北電器空調3C影音大展」將於4月8日至4月11日世貿一館盛大登場，此次匯集100大國內外品牌、超越500格展位，所有生活電器一站到齊，今年有最新AIoT智慧家電首度發表之外，還祭出4天抗漲展場驚爆價優惠，搭配5倍券最後一波、母親節企劃提早開賣、政府退貨物稅補助等各項利多優惠，預估將有望相較去年同期成長2至3成人潮，帶動家電產業18.5億商機。

近期房市熱絡帶動家電銷量，電器公會廖全平理事長表示，今年第1季家電整體銷量成長12%以上，此次展覽將發表更多最新家電，雖然受烏俄大戰影響，鎳、銅、鋁等原物料與運費創史上新高，也面對著漲價的趨勢，但電器展絕對會推出最有看頭的新品，並搭配即將到來的母親節特別企劃，提供最具優惠的孝親家電。

此外，電器公會也表示，隨著5G物聯網的發展，各品牌紛紛發表最新AIoT智慧家電，連接手機不管洗衣服、看電視、吹冷氣等一機任意操作，還可遠端/隔空聲控，現代科技已完全串聯全家電技術；電視部分畫質與尺寸越來越大，廠商推出『完全透明』的機身，沒有啟動時感覺只是一片玻璃，啟動後馬上變身成高畫質電視；手持吸塵器則推出會自己走，還有LED燈來發現灰塵、自動集塵等功能，各家廠商卯足全力發表各式新品，打造高科技的便利居家生活。

小宅成市場趨勢，此時外表美型與一機多用的多功能家電也成了現代消費者的最愛，對此，電器展參展廠商推出比手搖飲料還輕的0.52公斤攜帶型乾衣機、多房共用的移動式無線電視、3秒瞬熱的寶特瓶熱水機、可清淨空氣的風扇、自動蒸熱的小便當盒、比1元硬幣還薄的液晶電視、一機萬用的廚房家電等，盼能提供更多元、更漂亮、更方便的家電選擇。