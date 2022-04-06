快訊

殺300平民「布查屠夫」曝光 俄指揮官戰前上教堂祈禱

不斷更新／本土+281再創新高！各縣市都有名店中鏢 確診足跡圖一次看

台北電器空調3C影音大展將登場 估帶動18.5億元商機

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

2022年「第32屆台北電器空調3C影音大展」將於4月8日至4月11日世貿一館盛大登場，此次匯集100大國內外品牌、超越500格展位，所有生活電器一站到齊，今年有最新AIoT智慧家電首度發表之外，還祭出4天抗漲展場驚爆價優惠，搭配5倍券最後一波、母親節企劃提早開賣、政府退貨物稅補助等各項利多優惠，預估將有望相較去年同期成長2至3成人潮，帶動家電產業18.5億商機。

近期房市熱絡帶動家電銷量，電器公會廖全平理事長表示，今年第1季家電整體銷量成長12%以上，此次展覽將發表更多最新家電，雖然受烏俄大戰影響，鎳、銅、鋁等原物料與運費創史上新高，也面對著漲價的趨勢，但電器展絕對會推出最有看頭的新品，並搭配即將到來的母親節特別企劃，提供最具優惠的孝親家電。

此外，電器公會也表示，隨著5G物聯網的發展，各品牌紛紛發表最新AIoT智慧家電，連接手機不管洗衣服、看電視、吹冷氣等一機任意操作，還可遠端/隔空聲控，現代科技已完全串聯全家電技術；電視部分畫質與尺寸越來越大，廠商推出『完全透明』的機身，沒有啟動時感覺只是一片玻璃，啟動後馬上變身成高畫質電視；手持吸塵器則推出會自己走，還有LED燈來發現灰塵、自動集塵等功能，各家廠商卯足全力發表各式新品，打造高科技的便利居家生活。

小宅成市場趨勢，此時外表美型與一機多用的多功能家電也成了現代消費者的最愛，對此，電器展參展廠商推出比手搖飲料還輕的0.52公斤攜帶型乾衣機、多房共用的移動式無線電視、3秒瞬熱的寶特瓶熱水機、可清淨空氣的風扇、自動蒸熱的小便當盒、比1元硬幣還薄的液晶電視、一機萬用的廚房家電等，盼能提供更多元、更漂亮、更方便的家電選擇。

智慧家電 電視

延伸閱讀

與好空氣自然相癒！柯佳嬿用「呼吸淨哲學」把生活過成一首詩

三菱電機靜音大師空調再升級 加裝高效電漿淨化裝置 抑制新冠病毒達99.8%

第7屆電器盃反詐路跑登場 警民齊心反詐騙

到名人家修電器被問「就這樣子走了嗎？」　下一秒開心到爆

相關新聞

鴻海集團改派建漢董事長 網通先鋒李廣益回任

網通廠建漢科技（3062）董事鴻準精密（2354）改派代表人李廣益及謝漢淵擔任董事，並改選董事長，由李廣益回任建漢董事長...

搶元宇宙商機 PIDA偕海科大、TSGIA簽訂策略聯盟

穿戴科技越來越先進，尤其是智慧眼鏡更是新一波趨勢，主打虛實整合，未來可以廣泛運用在醫療、工程、以及軍事用途。根據產業研究...

聯電：高檢署上訴對象不含公司 盼儘速結案

晶圓代工廠聯電（2303）遭美光（Micron）控告侵害營業秘密一案，媒體報導高檢署日前提起上訴，聯電表示，本公司員工於...

台灣國際智慧能源週 開放報名

外貿協會與SEMI共同舉辦再生能源產業展覽「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」將於今年10月19日至21...

奇鋐高雄廠1員工確診 所處樓層產線今停工

散熱模組廠奇鋐（3017）今（6）日公告，高雄一名生產線員工確診新型冠狀病毒。

美光控聯電竊密案 高檢署上訴

美商記憶體大廠美光控告聯電竊取營業秘密案，雙方去年在美和解，智慧財產及商業法院今年一月撤銷聯電主管有罪判決，兩名自台灣美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。