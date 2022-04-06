搶元宇宙商機 PIDA偕海科大、TSGIA簽訂策略聯盟

穿戴科技越來越先進，尤其是智慧眼鏡更是新一波趨勢，主打虛實整合，未來可以廣泛運用在醫療、工程、以及軍事用途。根據產業研究機構報告，消費性VR市場的規模將從2021年的64億美元（約新台幣1,830.75億元），成長到2026年的160億美元（約新台幣4,576.88億元），年增率達148％，潛在商機龐大。

為整合產學研發能量、持續深耕Micro LED & 元宇宙智慧眼鏡創新設計發展，台北海洋科技大學創新設計學院、台灣智慧眼鏡產業協會與光電科技工業協進會（PIDA），將於4月7日共同舉辦「Micro LED &元宇宙智慧眼鏡創新設計論壇暨策略聯盟簽約儀式」。

這項活動產、官、學、研專家共達100人出席，並邀請到派科森臺灣有限公司（Picosun Taiwan）、群創光電（3481）、佐臻（4980）、愛普生（EPSON）、大佳雲端科技、英方視覺整合顧問、資策會智慧系統研究所與國立清華大學電子所及光電所教授齊聚現場，與台北海洋科技大學創新設計學院教授互相經驗分享與激盪交流Micro LED &元宇宙智慧眼鏡創新設計的實踐與挑戰。

同時並藉由此次盛會，台北海大創新設計學院與國內智慧眼鏡生態系業者，共同簽訂策略聯盟，藉由共同培育創新設計人才，透過廠商師資、設備以及獎學金的支持，提升創新設計競爭力與培育專業人才。

台北海洋科技大學校長林俊彥表示，元宇宙智慧眼鏡將改變傳統互動方式，未來10年內，使用者將能更方便地透過智慧眼鏡，遠距的進行互動交流，成為智慧型手機之後的全新社群互動資訊設備。本校創新設計學院師生藉此產業媒合簽約的機會，與現場諸多知名企業廠商進行產學合作，預期會產生更多火花與創新，培育人工智慧運用人才投入擴增實境、虛擬實境之應用，有助於此類技術領域普及與推廣。

佐臻董事長暨台灣智慧眼鏡產業協會理事長梁文隆表示，藉由產官學研的共同參與，能加速促進元宇宙XR產業生態圈的蓬勃發展，相信無論是軟硬體整合或是應用場域的協作體驗與創新服務，都將成為未來元宇宙時代的領導典範。

光電科技工業協進會董事長邰中和指出，元宇宙當道，未來AR和VR硬體裝置將取代手機和電腦，人類跟網路空間的互動將發生翻天覆地的變化，而「Micro LED」和「光波導」二大極具潛力的黑科技，將引領AR/VR硬體裝置風騷。

為接軌發展數位娛樂新興產業，培育全新「跨領域數位內容人才」，台北海洋科技大學創新設計學院以跨域數位內容專業技術為重心，整合「遊戲與動畫」、「視覺傳達與設計」，達成系科跨域整合及資源有效利用，並透過策略聯盟平台，希望產業資源與台北海洋科技大學創新設計學院豐沛的設計專利研究能量，並在跨域數位創新設計與人才培育扎根，進而提升台北海洋科技大學學生未來就業競爭力。