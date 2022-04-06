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昆山封城延長 PCB族群新增定穎、競國等4家暫時停工

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

昆山封城持續，統計至今（6）日中午前，累計台資PCB廠商新增定穎（6251）、競國（6108）、楠梓電（2316）以及FCCL廠商亞電（4939）宣布當地子公司配合當地政府政策暫時停工事宜。

車用PCB廠商競國指出，子公司競陸電子(昆山)有限公司配合當地政府防疫工作，嚴格門禁管制，以確保員工安全與健康。

另一家車用PCB廠商定穎也指出，子公司定穎電子(昆山)有限公司公司配合當地政府防疫工作，實行輪休調休，以確保員工安全與健康。

老牌PCB廠商楠梓電今也公告昆山先創電子有限公司及滬照能源(昆山)科技有限公司配合當地政府防疫政策暫時停工至8日，並已通知客戶調整出貨時間。

楠梓電指出，配合當地政府防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情。

亞電今日也指出，子公司昆山雅森電子材料科技有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自4月6日起至4月8日暫時停工。

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