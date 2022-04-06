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「泰讚了」鴻海攜手泰國夥伴 首家EV客戶已納入囊中

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海（2317）與泰國國家石油集團（PTT）設立的合資公司，今（6）日傳出考慮替中國大陸的電動車廠商進行代工，首家客戶可能為中國大陸新興EV廠商「合眾新能源汽車(以下稱合眾汽車)」。

日經新聞指出，泰國PTT和鴻海設立的合資公司，考慮為中國大陸的電動車廠進行代工，PTT EV事業子公司「Arun Plus」社長Ekachai Yimsakul透露，正和總部設於中國大陸浙江省的新興EV廠商「合眾汽車」進行協商中。PTT、鴻海的合資公司期望藉由和擁有豐富銷售實績的EV公司合作、實現2024年開始進行生產的目標。

PTT於今年2月和鴻海合資設立一家新公司「HORIZON PLUS」，並計畫在泰國東部興建EV工廠、總投資額達10億-20億美元，而該家新公司將活用鴻海主導的EV研發平台「MIH」及軟體，目標是幫多家廠商代工生產EV。Ekachai表示，此EV工廠「預估將在2022年中期著手進行建廠計畫、2024年開始進行生產」。

被中國大陸媒體稱為是「新能源車新勢力」的合眾汽車，2021年EV銷售量約7萬台，去年11、12月，旗下哪吒U Pro、哪吒V Pro兩款產品中，哪吒U Pro單月訂單突破5000台，哪吒V Pro單月訂單突破1萬台，合眾汽車於2021年11月和PTT締結銷售相關的合作備忘錄。

今年2月8日，鴻海與PTT正式成立合資新公司HORIZON PLUS ，將在泰國建立新電動車製造工廠，初期年產能規劃5萬輛，逐步擴大到2030年產15萬輛的目標。

PTT 鴻海

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