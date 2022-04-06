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聯電：高檢署上訴對象不含公司 盼儘速結案

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）遭美光（Micron）控告侵害營業秘密一案，媒體報導高檢署日前提起上訴，聯電表示，本公司員工於春假前收受檢察官對智慧財產及商業法院109年度刑字上重度字第4號判決聲明上訴，但上訴對象並不包括本公司，本公司部分業已確定。

聯電先前協助中國福建晉華開發動態隨機存取記憶體（DRAM）技術，由於台灣美光主管轉任聯電，導致聯電接連遭到台中地方法院檢察署及美國司法部以涉嫌侵害美光營業秘密偵辦；雙方已和解，聯電支付6000萬美元罰金（約新台幣17.33億元）。

聯電表示，公司已與美光公司達成全球性的和解，雙方並在全球各地撤回對對方之訴訟，且建立長久商業關係。

聯電呼籲，誠摯希望司法能尊重告訴人的意願儘速結束本案。

聯電 美光 晶圓代工廠

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