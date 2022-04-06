Mini-LED市場分歧明顯 LED廠商大規模擴產存隱憂

集微網報導 近兩年，蘋果公司、三星等布局Mini-LED產品，引發行業投資熱潮。就LED廠商紛紛擴大Mini-LED產能規模，以期待市場爆發之際，天風證券分析師郭明錤卻出來給大家潑冷水了。其稱蘋果礙於成本考量，今年將不會推出任何搭載Mini-LED的新品。

業內人士對筆者表示，「蘋果公司的產品策略極大地影響到Mini-LED市場變化，這不僅是其新產品增加Mini-LED需求量，還會引發同行跟隨的問題。若其不再推出Mini-LED新產品，LED廠商大規模擴產將會存在產能過剩的問題。」

市場存在分歧

近年來，隨著蘋果公司推出M1 iPad Pro 、14/16英寸新款MacBook Pro，以及諸如華為智慧屏和一些高端筆記本系列紛紛宣佈採用Mini-LED技術，再加之諸如索尼、三星、TCL紛紛推廣相應新品電視後，Mini-LED市場需求呈現快速增長的態勢。

據DSCC數據顯示，2021年第四季度，在高端筆電市場，14.2英寸Mini-LED以28%的份額領先，其次是16.2英寸Mini-LED的26%和14英寸OLED的17%份額。對於2022年第一季度，DSCC預計高級筆記本市場將同比增長126%，達到1850萬台，Mini-LED和OLED各佔50%。

儘管蘋果Mini-LED產品銷量不錯，但該市場仍存在較大的分歧，而背後在於成本和良率問題。

天風證券分析師郭明錤近日發文稱，蘋果公司礙於成本考量，今年將不會推出任何搭載Mini-LED的新品。

不過，DSCC分析師Ross Young持有不同的觀點，其指出，12.9寸的iPad Pro推出後銷售表現佳，該產品線將不需要再推出其他規格新品。但Young認為，蘋果Mini-LED iMac Pro今年夏季有望亮相，面板預計6月開始出貨，8、9月新品開始在市場上亮相，新品將搭載4000個Mini-LED，搆成1000個局部點亮。

對此，有蘋果供應鏈廠商對筆者表示，「今年蘋果將會繼續推出新款Mini-LED產品，但具體是哪一款尚不清楚，畢竟根據蘋果策略，其每個系列的產品都會包含高中低價格段，覆蓋更多的人群。」

而一位業內人士向筆者坦言，「今年蘋果公司不會推出配OLED面板的筆電產品，這主要是OLED面板性能還達到蘋果公司的要求。但據說蘋果公司準備與三星顯示器、LGD合作，聯合開發筆電用OLED面板，過兩年或會推出相關的產品。」

「目前，OLED屏和Mini-LED屏的價格相差不是很大，但是OLED面板技術相對成熟，其價格下降速度或許會比Mini-LED屏快，屆時蘋果公司筆電系列產品或許會用OLED屏幕取代Mini-LED屏幕」上述人士進一步表示。

降本成為關鍵

目前，Mini-LED正處於快速發展期，其市場高速增長。根據TrendForce集邦諮詢預估，2021年Mini-LED背光電視出貨量為210萬台，2022年出貨量將挑戰450萬台。再看顯示器，2021年Mini-LED背光液晶顯示器的出貨量預估為5.1萬台，2022年出貨量將提升至6.5萬台。

不過，高成本將阻礙Mini-LED產業發展。DSCC數據顯示，以用於平板電腦的12.9英寸為例，Mini-LED屏的成本為傳統液晶屏的3倍左右，成本削減成為普及面臨的關鍵。

一位顯示器製造廠人士指出，「無論是做LED顯示屏還是做成背光模塊，Mini-LED燈珠用量相當大，尤其是電視方面，高階屏幕一個屏幕可以用上80000多顆LED燈珠，低階屏幕也要用上9000多顆燈珠，Mini-LED燈珠的成本衹要有些微差異，乘起來都是天文數字，因此，想要推動Mini-LED應用加速落地，降本將是各個企業不得不考慮的問題。」

雷曼光電技術研發中心高級總監屠孟龍稱，「現在Mini-LED產品最該降低的是成本，衹有降低成本，才能把這個產業做大」。比如像雷曼的像素引擎可以節省降低一半，就是通過技術創新和研發突破來降低成本。

乾照光電董事長金章育則表示，「終端廠商要盡快將Mini-LED在主流機型上盡快使用，有了這個量才有降價的可能，沒有量降不下來的。」

值得提及的是，為了分散供應風險與降低產品成本，蘋果公司也積極找尋Mini-LED關鍵零組件的第二供應商。供應鏈人士透露，國內LED芯片龍頭三安光電近期順利通過蘋果公司認證，預計最快從第2季將加入供應行列。

業界指出，雖然蘋果首波Mini-LED供應商由富采拔得頭籌，但三安光電積極搶攻蘋果Mini-LED背光供應鏈的目標並未改變，原本期望2021年底通過認證的進度被迫延遲。

據悉，三安光電陸續與多家知名下遊客戶展開Mini-LED導入合作，產品應用領域包括電視、電腦等。公司方面亦曾表示，將充分發揮全球具有規模優勢的Mini-LED芯片供應商優勢，加速推進Mini-LED與頂尖國際終端應用巨頭的合作推廣。

規模擴產存隱憂

儘管Mini-LED成本較高，當前市場存在分歧。但產業鏈廠商仍在持續擴大產能，尤其是大陸LED廠商方面。

近日，三安光電不超過79億元定增申請獲證監會審核通過，該筆資金將用於將用於湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示產業化項目，該項目達產後，將新增氮化鎵Mini/Micro-LED芯片161萬片/年、砷化鎵Mini/Micro-LED芯片75萬片/年（均以4寸為當量片）和4K顯示屏用封裝產品8.4萬台/年的生產能力。

而乾照光電15億元定增項目也成功落地，主要投入Mini/Micro、高光效LED芯片研發及製造項目等。項目建成後將合計新增年產636萬片的Mini-LED BLU、Mini-LED GB、Micro-LED芯片、高光效LED芯片生產能力。

另外，兆馳股份也計劃投資50億元在南昌高新區投資建設Mini-LED芯片及RGB小間距LED顯示模組項目。其中，約25億元擬採購52腔MOCVD設備及相應產能芯片及配套設備，用於生產氮化鎵Mini-LED芯片。

除了三安光電、乾照光電、兆馳股份之外，華燦光電、聚燦光電、華引芯、瑞豐光電、國星光電、聚飛光電等廠商也都加大投資，以進一步擴大產能。

然而，經過大規模擴產後，Mini-LED芯片是否會出現產能過剩的情況？對此，業內人士稱，「儘管當前Mini-LED產能供不應求，但目前國內廠商大幅度增加投資必定會存在產能過剩風險，當需求放緩的時候，產能的大幅增加會導致產能過剩，引發價格戰會影響廠商的盈利能力。」

其實，LED芯片行業前幾年也經歷過從市場爆發到廠商紛紛擴產，導致產能過剩引發價格戰的階段，從而導致華燦光電、乾照光電等LED廠商盈利能力出現下滑，淨利潤出現連年虧損的情況。而剛剛緩過神來的LED廠商，又大擧擴大Mini-LED產能，或許會重演前幾年LED產能過剩導致價格戰的局面！