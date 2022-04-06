華為之後 影像話語權在誰之手？

集微網消息，「華為對於整個手機攝像頭產業做出了重大貢獻。」

針對整個攝像頭市場，早前有業內人士如此評論到。深究其原因，他表示，華為推動了多攝的發展，自此以後越來越多的玩家擠入這一賽道，並使得不少人賺的盆滿鉢滿。

不過，在華為因受制裁，淡出手機市場後，手機攝像頭的用量已明顯出現一定程度的衰退。那麽在華為之後，影像話語權又掌握在誰手上呢？

對此，集微網採訪了多位業內人士，但給出的結論卻明顯不同。其中，一位業內人士給出了自己的看法，他認為，目前是蘋果，後面可重點關注榮耀和華為。

華為為影像產業立下功勞

其實，自2000年首部具有拍照功能的手機問世以來，手機攝像頭經歷了數次技術變革。

2007年，蘋果第一代智能手機的發佈受到了廣泛的關注，此後手機的攝像功能出現了飛躍式發展，後置攝像頭從第一代iphone的200萬像素快速上升至iphone 4S的800萬像素，同時，用戶對於智能手機自拍功能的訴求愈發強烈。

手機終端因此在前置攝像頭方面也投入了更多的研發精力，逐漸向著800萬像素以上的中高階配置發展。

數據來源：Frost&Sullivan

不過，從攝像頭的用量上看，後置攝像頭的持續升級是拉動手機攝像頭發展的主動力。從歷年來主流品牌旗艦機後置攝像頭演進路線上看，2016年華為首次發佈華為P9全球首款徠卡雙攝像頭手機產品，此後雙攝便在2016年-2017年盛行。

根據Frost&Sullivan的數據顯示，2018全球後置雙攝的滲透率達到高峰，佔據40%的份額。隨後在2018年華為又推出了全球首款三攝手機華為P20 Pro，三攝是對雙攝的進一步升級，可大幅改善成像質量，提供更好的光學變焦功能，同時在硬件和算法方面也有更高的要求，為攝像頭廠商帶來了新的發展機遇。自此以後，多攝持續發展，並成為手機市場的主流產品。

由此可見，從雙攝到三攝，華為在影像的升級之路上，立下了不少功勞，而反映至手機供應鏈端，手機攝像頭廠商的攝像頭產能和出貨持續攀升。

集微網查詢歐菲光的公告時發現，2016年年底歐菲光雙攝像頭模組有效產能約3KK/月，到了2017年歐菲光雙攝產能為15KK/月，截至2017年，歐菲光攝像頭模組產能整體超過60KK/月，2018年歐菲光多攝出貨達到1.23億顆。

在總的手機攝像頭模組出貨量上，歐菲光攝像頭模組出貨由2018年的5.51億顆增加至2019年的6.6億顆，2020年其手機攝像頭模組總出貨量高達8.06億顆。

不過，在華為受到制裁後，一定程度上影響了手機上游攝像頭供應商的出貨。以舜宇光學為例，2021年舜宇光學的手機鏡頭出貨量同比出現下滑，而這一年舜宇光學光學零件和光電產品事業部收入同比也有所下滑。

對此，舜宇光學坦言，主要是因為手機鏡頭、手機攝像頭模組降規降配及客戶結構變化的影響，平均銷售單價較上年有所下降。

換句話說，華為推動了手機攝像頭持續向多攝發展的進程，而在華為受到制裁後，手機攝像頭市場出現降低降配的現象，同時國內手機廠商並未補足華為空缺的市場份額，進而導致手機攝像頭相關產品出貨下滑。

由此不難看出，華為對整個攝像頭產業帶來的深遠影響。

真正比肩華為影像能力的廠商還未出現？

有人說影像的話語權掌握在了蘋果手上，蘋果在影像方面頗具優勢，且實際效果較佳，華為引領了雙攝潮流，是0到1的突破，現在是1到N，創新難度提升。

但有人也給出了不同的答案。有業內人士認為，目前還沒有看到能真正比肩華為影像能力的廠商。在其看來，蘋果、三星、華為是一個檔次，而國內的小米、OPPO、榮耀又是另一個檔次，兩個檔次主要區別是6000元以上手機銷量存在較大差距。

上述人士直言，6000元以上的手機銷量要達到至少5000萬部以上，那對影像團隊的投入是非常大的，並不是一百人以下或是幾十個人就可以完成的事情，要數百人甚至更多的投入，外加昂貴的硬件投入。

「蘋果、三星、華為對影像的投入巨大，所以他們對鏡頭、馬達、傳感器的技術已經超越或比肩索尼、大立光、TDK、Mitsumi等上遊供應商，而他們會付出巨額開發費給這些世界一級的鏡頭、馬達、芯片供應商，生產出他們要的高端定製化影像組件」該人士進一步表示，「其他的終端多半採用鏡頭、馬達、芯片廠的標準品，這樣很難與蘋果、三星、華為同一個檔次比拚影像水平，這是最大的差別。」

當然，值得一提的是，業內人士均了解，華為受到制裁後，國內智能手機銷量多集中在中低端市場，高端市場銷量有限，而中低端市場競爭更為激烈，因此利潤方面也遠低於國際大廠，而利潤的巨大差距，進一步影響了產品在研發端的投入，另外人才的緊缺或許也是造成差距的一個重要原因。

總體而言，從目前整個智能手機攝像頭的情況來看，影像的升級明顯變弱，而它的升級之路似乎也已遇到瓶頸，一方面攝像頭的配置明顯減少，另外一方面利潤更高的手機潛望式攝像頭、3D TOF用量也不盡人意，而對於攝像頭上游供應商而言，它們急需找到增量市場來填補因手機降配等因素導致的產能空缺。