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代工業者防疫第一槍 英業達6日台灣廠區實施分流上班

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

清明節連假期間國內新冠肺炎染疫人數飆升，為此，有電信業者已啟動居家工作為主的防疫措施，至於PC品牌及代工廠鴻海（2317）、和碩（4938）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、緯創（3231）皆未實施分流上班。至於英業達（2356）為防疫，已於清明節時段規劃員工分流名單，明（6）日包含桃園市兩個廠區、台北市林總部及新北五股英華達廠皆實施分流上班。

鴻海集團尚未啟動分流上班，惟防疫措施持續進行，主要針對三大重點，包含廠區網格化管理，以及要求員工每周完成快篩入廠，同時，禁止員工跨廠區交流。

仁寶目前也未實施分流上班，但已升級管制措施，禁止外部訪客和員工跨棟跨廠，並且所有會議改回為線上舉行；緯創則指出，目前尚未實施分流上班，公司持續觀察新冠疫情狀況，將會滾動式調整防疫政策，包含員工量測體溫及暫緩群聚性等活動一直再進行。

鴻海 仁寶

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