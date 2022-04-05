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順達3月營收回溫 月增21.5%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

隨著工作天數回復正常，電池模組廠順達（3211）今（5）日公布3月營收，單月重回增長軌道、月增21.5%，展望後市，順達指出，客戶對今年NB出貨仍持樂觀看法，因此順達也正面看待IT業務，預期2022年NB、平板出貨量將持平或小幅增長。

順達公布今年3月營收為16.98億元，月增21.5%、年減11.5%；累計順達今年首季營收43.78億元，季減18.5%、年減15.2%。

順達因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，故先前公布今年2月稅前淨利0.16億元、年減87.9%，歸屬母公司業主淨利0.24億元、年減74.6%，單月每股純益（EPS）為0.16元；累計順達今年1、2月合併歸屬母公司業主淨利為0.52億元、年減66%，前兩個月EPS為0.35元。

展望今年營運，針對IT業務，順達先前指出，儘管目前法人及研調機構預期NB、平板在2020、2021兩年出貨量大幅增長後，2022年將面臨衰退命運，惟順達表示，目前與品牌客戶溝通，客戶對今年NB出貨仍持樂觀看法，因此順達也正面看待IT業務，預期2022年NB、平板出貨量將持平或小幅增長。

至於非IT業務方面，順達主要布局電動自行車、電動滑板車、AGV及儲能產品，順達看好今年電動載具、儲能整體市場皆會維持成長，順達也將跟隨產業趨勢增長，帶動順達非IT業務從去年占營收不到一成，預計2022年達到10%，未來朝15%前進。

NB 營收 平板

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