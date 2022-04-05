大立光3月營收強彈 4月恐再現疲弱

大立光今（5）日3月營收37.56億元，月增43.99%、年減 6.34%，第一季營收101.33億元，季減22.37%，為近三季以來低點；展望4月，在客戶端拉貨疲弱影響下，大立光4月營收恐將較3月下滑，而通膨對大立光帶來的影響層面仍需再觀察，影響幅度現在還難以計算。

綜觀大立光3月產品出貨比重，仍以1000萬畫素鏡頭出貨最多，占比達40-50%，其他產品出貨比重為30-40%，2000萬畫素鏡頭出貨占比為10-20%，800萬畫素鏡頭出貨占比較低，僅0-10%。

3月工作天數回復正常，加上客戶新機上市，帶動大立光3月營收回升至37.56億元，然而，客戶拉貨力道偏弱，恐將使得大立光4月營收下滑；不過，客戶新鏡頭開發案仍在持續進行中。

大立光3月15日除息，已於3月18日填息，然受到智慧型手機市況不佳、大盤走軟因素影響，大立光近期股價走弱，3月下旬失守2000元大關，4月1日收盤股價1860元。市場預估，大立光將在4月中旬召開法說會，對外說明第一季財報與第二季展望；受到俄烏戰爭尚未結束、疫情升溫、通膨壓力升高等因素影響，法人對於大立光第二季營運，也持相對保守態度。