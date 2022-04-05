鴻海Q1營收1.41兆元 創歷年同期新高

鴻海公布第一季營收1.41兆元，創歷年同期新高，主要因為供應鏈情況較為穩定，帶動四大產品線均較去年同期成長；展望第二季，鴻海第二季能見度約與目前市場預期相當，但仍須密切觀察地緣政治變化、疫情、通膨，以及整體供應鏈對市場供需的影響。

鴻海第一季營收1.41兆元，與去年同期相比，成長了4.83％，創歷年同期新高；然而，與去第四季旺季營收相比，鴻海今年第一季營收下滑了25.5%。

綜觀鴻海第一季四大產品線營收表現，「雲端網路產品」受惠於伺服器需求旺盛、「元件及其他產品」受惠於消費性、其他產品零組件需求旺盛，雙雙較去年同期呈現雙位數成長，「電腦終端產品」受惠於客戶3月發布新品，加上鴻海鴻海擁有供應鏈管理優勢，帶動「電腦終端產品」營收較去年同期顯著成長，而「消費智能產品」受惠於手機需求維持高檔，也較去年同期成長。

鴻海3月營收5074 億元，月增11.51%、年增15.00%，為歷年同期新高。

從四大產品線來看，「電腦終端產品」、「元件及其他產品」以及「雲端網路產品」3月營收皆較2月營收強勁成長，僅有「消費智能產品」因為主要產品逐步進入新舊產品交替期，所以與2月相比，3月表現略為衰退；不過，若與去年3月相比，四大產品線皆為正成長，且成長皆達雙位數。