本土疫情升溫 電信三雄防疫升級

近期疫情增溫，加上清明連假大量人潮移動並增加風險等，電信三雄也宣告防疫升級，中華電信（2412）自3月28日起分艙分流，台灣大（3045）今日宣布，全員以居家上班為主，遠傳（4904）則持續推動辦公室人員申請彈性居家上班及分流機制。

中華電信表示，因應新冠肺炎疫情升溫暨清明連假大量人潮移動、聚集可能增加風險，強化防疫措施因應，包含BCP執行人員分艙分流至4月10日，無法居家上班則以辦公室或異地上班，而予確診者同樓層或同棟大樓，或與確診者足跡重疊，接獲簡訊，家中子女受疫情影響停課等柱況，可居家上班，清明連假參加多人大型聚會且業務性質可居家辦公，可以申請居家辦公至4月10日，需在10日前返回工作場所者，可購買快篩試劑，可以實際金額核銷。

台灣大哥大5日宣布，自4月6日起至4月15日，公司全員以居家工作為主，以保護員工及員工家眷健康，同時確保公司營運韌性。各單位因業務所需的必要人力且盡量已完成接種二、三劑疫苗者，始得進辦公室上班，並暫停同仁間跨棟接觸。技術單位、直營門市、客服人員，依業務需求安排人力配置，並確實做好防疫相關個人防護措施。

台灣大自2021年5月疫情提升三級警戒後，持續推動辦公室員工居家上班，並由各單位主管視現況決定進辦公室工作之人力，並於2022年3月起，全公司進入後疫情時代新常態（New Normal）辦公模式，員工每個月最多可申請10日居家上班。

由於疫情再度升溫，台灣大表示，再次公告以居家上班為主要工作模式，並鼓勵同仁盡速完成三劑疫苗接種，減少員工外出移動的風險，保護員工安全。4月16日起，再依業務所需安排，啟動分組分流居家上班。

面對疫情變化，遠傳電信表示，以嚴謹的態度守護客戶、同仁的健康，針對防疫訂有緊急應變計畫，也徹底執行進入辦公處所人員需遵守嚴格的防疫規範，取消訪客進入辦公場域及限制實體會議參與人數。

遠傳表示，導入微軟Teams遠距協作多年，在本波疫情前持續讓辦公室同仁申請彈性居家上班及分流機制，鼓勵工作性質適合的同仁申請。

遠傳向來提倡實體加虛擬的混合辦公環境，以因應數位化轉變的新職場環境，在不影響公司業務運作的前提下，提供「居家遠距工作」的模式，讓同仁可兼顧防疫與家庭照顧，本項機制運作至今成效良好，且可快速因應疫情的起伏。