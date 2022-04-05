鴻海今年首季營收創同期新高 季節性表現為近十年最佳

鴻海（2317）今（5）日公布今年3月營收，月增11.5%，為歷年同期新高紀錄，累計鴻海今年首季營收雖季減25.5%，但亦創歷年同期新高，季節性表現為近十年來最佳，並且表現優於預期。

鴻海今年3月營收5,073.95億元，月增11.5%、年增15%，為歷年同期新高紀錄，優於公司預期。

以產品線來看，鴻海今年3月相比於2月，其中「電腦終端產品類別」、「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」皆有強勁成長；「消費智能產品類別」月對月表現略為衰退；若比較去年3月，四大產品類別年對年皆有雙位數成長，成長幅度依序為：「電腦終端產品類別」、「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」。

累計鴻海今年首季營收1兆4,082億元，季減25.5%、年增4.8%，第1季營收為歷年同期新高，季節性表現為近十年來最佳，並且表現優於預期。鴻海指出，主要因整體供應鏈情況較為穩定 ；以產品線來看，鴻海今年首季相比去年同期四大產品類別年對年皆為正成長。

展望本季，鴻海預估，第2季的能見度大約與目前市場預期相當，但仍須密切觀察地緣政治變化、疫情、通膨及整體供應鏈對市場供需的影響。