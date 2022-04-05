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3M:比利時半導體冷卻劑工廠仍運營 僅部分產品暫時停產
先前韓國媒體報導指出，3M於比利時的半導體冷卻劑工廠，遭到無限期關閉，今（5）日美商3M台灣子公司正式回應，目前3M位於比利時的茲韋恩德雷赫特（Zwijndrecht）工廠仍在運營，並未關閉，僅有涉及PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質）的部分產品暫時停產。
3M強調，正在全力尋求解決方案，包括與當地政府密切協作，以求盡快恢復生產。
原先針對此事，台積電（2330）就說，公司與供應鏈緊密合作，不預期造成影響；聯電（2303）也說，沒有影響，且都有替代方案；世界先進（5347）方面，公司有庫存因應，同時也有多方的供應來源。
如今在3M正式回覆，工廠仍在運營、並未關閉，僅部分產品暫時停產，且正全力尋求解決方案，可說是確保了業界生產將一切正常。
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