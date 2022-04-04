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點一首歌來形容收到台積電聘書的心情 你會點？

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台灣半導體產業大好，台積電（2330）更是爸媽、女友、太太們的夢幻企業，「加入台積 共創奇蹟」粉專發文，徵求「點一首歌來形容 你收到台積聘書的心情」，網友有人回「很愛很愛TSMC」、「終於等到你」等獻殷勤，但也有人點「別在我睡著的時候打電話給我」、「像天堂的懸崖」等趁機分享心聲。

畢業季即將來臨，電子業提前開打人才戰，各大廠絞盡腦汁吸引社會新鮮人的目光，台積電也喊「來圓世界的夢」，吸引目光。

台積電製程遙遙領先對手，站穩世界第一的寶座，公司獲利更是逐年成長，經營團隊也大方與員工分享分紅；4月台積電例行性調薪，台積電董事長劉德音日前表示，調幅，相信大家都會很開心，「進入台積」再度引起話題。

一直以來，台積電的薪資都是關注的焦點，但進去以後的日子，卻常常成為PTT及Dcard討論話題，外界看了霧煞煞。

台積電徵才粉專日前公開發文，希望拿到聘書的社會新鮮人，能夠以一首歌分享當下的心情，不少網友響應，回答更是讓人莞爾一笑；像有網友底下留言回覆「我很好騙」，不少網友點讚。

有網友分享孫耀威的「You and I」，粉專小編回覆好勵志，有網友分享五月天「成名在望」，小編則喊這首歌私心愛；也有網友分享「終於等到你」、「相見恨晚」、「等你等到我心痛」等表達內心的喜悅。

有網友分享「世界末日」、「你不是真正的快樂」；相類似的心境回覆還有「凌晨三點鐘」、「我難過」、「熬夜成癮」等，也有網友直接分享歌詞「夜太美 儘管再危險 總有人黑著眼眶熬著夜」；這些吃了誠實豆沙包的作法，讓網友點讚。

台積電 半導體

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