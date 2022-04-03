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打造專屬鞋款 台中製鞋業轉型數位「走自己的路」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
捷欣企業製鞋客製化，以專業行公益，為偏鄉學童免費打造舒適鞋款。圖／經發局提供
捷欣企業製鞋客製化，以專業行公益，為偏鄉學童免費打造舒適鞋款。圖／經發局提供

台灣早期是製鞋王國，80年代製鞋年產量更曾突破8億雙，外銷金額高達30億美金，但勞力優勢漸喪失，製鞋產業亟需轉型走出一條自己的路。捷欣企業製鞋品牌JONIRO，以語意「走自己的路」，從代工走向製鞋工藝化、品牌化，成功詮釋數位轉型創新商業模式。

台中市政府經發局指出，市府為扮演企業堅強後盾，積極推動「前店、後廠、自由港」政策，以數位轉型、電子商務，協助「後廠」升級轉型。其中，製鞋業品牌JONIRO，從早期代工走向製鞋工藝化、品牌化，成功詮釋數位轉型創新商業模式。

JONIRO品牌的創立，是來自於製鞋產業面臨大環境劇變，加上消費者追求個性化商品的，創辦人王水木果斷帶領企業轉型為客制化公司，創立品牌，讀起來同「走你路（走自己的路）」代表企業從代工走向製鞋工藝化、品牌化的決心，也鼓勵消費者追求自我的品牌精神。

王水木投入多年，開發這套訂製專屬鞋款的客製化平台，全程參與電腦化製鞋平台、設計製程及打造設備，親自感受合腳、負重度及舒適度，經過上百次的調校，一雙依顧客需求量身訂做的「客製鞋」誕生。

顧客端只要上JONIRO電子商務平台，輸入身高體重尺寸資訊、點選各部位個性化設計進行3D編輯，10個工作天內就能收到獨一無二的專屬個性鞋。

JONIRO行銷也獨具一格，獨創廣告宣傳車全國走透透模式，深入社區到府服務，至今與多家上市公司如展宇科技合作團體鞋，也與太平天元龍鳳宮、慈惠堂等宮廟團體，學校如神岡高中籃球隊、上石國小、頭家國小、峰谷國小專案合作，展現傳統宮廟文化之美，還免費為偏鄉教師及經濟弱勢學童打造舒適專屬鞋款。

經發局長張峯源指出，台中企業研發量能及韌性造就經濟奇蹟，但面臨全球市場激烈競爭，國際供應鏈轉移、新冠疫情衝擊，全球產業前景帶來變數，企業唯有數位轉型創新商業模式，再開拓藍海商機。

張峯源指出，落實「前店、後廠、自由港」政策，市府將持續推動數位轉型、電子商務、雲端數據分析等計畫協助「後廠」升級轉型。

台中市經發局長張峯源拜訪捷欣企業，指業者成功詮釋數位轉型，創新商業模式。圖／經發局提供
台中市經發局長張峯源拜訪捷欣企業，指業者成功詮釋數位轉型，創新商業模式。圖／經發局提供

電子商務 疫情

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