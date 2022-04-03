快訊

新竹縣+15 湖口仁慈醫院院內感染增9例

疫情燒進立法院 立委廖國棟證實：辦公室2助理確診

美系客戶需求升溫 精測3月營收達3.24億元、月增27%

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

測試介面廠中華精測 （6510）今（3）日公布2022年3月份營收報告，隨產品多元化布局有成，來自美系客戶群需求升溫，季節性影響收歛，單月營收達3.24億元，月成長27.2%，較前一年度下滑7.9% ; 第1季累計營收為8.29億元，較前一年度成長2.2%。

精測表示，隨著最受矚目的俄烏戰爭時間持續拉長，對於全球經濟與供應鏈所產生的影響及不確定性陸續浮現，公司憑藉All in House的競爭優勢，透過全球在地化經營布局有成，提供全系列自製MEMS探針卡以滿足各式產品的測試需求，面對全球半導體產業持續發展，中華精測維持對今年營運成長審慎樂觀之看法。

另外，精測看好在5G通訊技術演進成熟，科技終端產品逐步由智慧型手機朝向自駕車、元宇宙等發揮人工智慧（AI）為用的新領域延伸，因此全球國際級晶片廠無不朝向更高運算力、更高速傳輸力進行研發設計。

以目前相關之美系客戶群所發展的核心晶片、射頻晶片、HPC高效能運算晶片、高速傳輸晶片以及記憶體控制晶片，將陸續為中華精測新產品、新市場發展帶來成長契機。

中華精測 控制晶片 營收

延伸閱讀

美系客戶需求升溫 精測3月營收月增27%

俄烏戰火愛情陷阱詐騙哏 警逮63歲女車手

滿手訂單沒車可交 台灣第一季車市衰退近15%

股海自由行／車電、晶片概念股 投資主軸

相關新聞

台積防疫升級 聯電跟進

新冠肺炎本土病例持續攀高，「護國神山」台積電發布自昨天凌晨起，實施分組分流、居家及異地辦公，廠區提前進行備戰狀態，為清明...

矽晶圓三雄 Q2營收唱旺

近期部分消費性電子終端裝置買氣出現雜音，不過上游半導體矽晶圓需求熱度不墜，包括環球晶、台勝科與合晶等矽晶圓廠商，首季業績...

矽晶圓擴產不停歇 提防兩變數

半導體應用長期成長趨勢不變，矽晶圓廠紛紛展開擴產，以因應客戶端需求，不過針對短期情況，業者坦言，疫情發展、物流等仍是外在...

聯電、世界先進跟進台積電 分組辦公

新冠肺炎本土病例持續攀高，「護國神山」台積電發布自昨天凌晨起，實施分組分流、居家及異地辦公，廠區提前進行備戰狀態，為清明...

本土疫情燒 世界先進與聯電6日起實施分流、異地辦公措施

新冠肺炎本土病例繼1日突破百例之後，2日提高到160例，包括台積電（2330）、聯電（2303）與世界先進等晶圓代工廠，...

下遊需求強勁 台積電5nm製程產量提升至每月15萬片

集微網消息，據外媒報道，由於下遊需求強勁，台積電將5nm工藝節點的產量從此前每月12萬片晶圓，增加到每月15萬片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。