美系客戶需求升溫 精測3月營收達3.24億元、月增27%

測試介面廠中華精測 （6510）今（3）日公布2022年3月份營收報告，隨產品多元化布局有成，來自美系客戶群需求升溫，季節性影響收歛，單月營收達3.24億元，月成長27.2%，較前一年度下滑7.9% ; 第1季累計營收為8.29億元，較前一年度成長2.2%。

精測表示，隨著最受矚目的俄烏戰爭時間持續拉長，對於全球經濟與供應鏈所產生的影響及不確定性陸續浮現，公司憑藉All in House的競爭優勢，透過全球在地化經營布局有成，提供全系列自製MEMS探針卡以滿足各式產品的測試需求，面對全球半導體產業持續發展，中華精測維持對今年營運成長審慎樂觀之看法。

另外，精測看好在5G通訊技術演進成熟，科技終端產品逐步由智慧型手機朝向自駕車、元宇宙等發揮人工智慧（AI）為用的新領域延伸，因此全球國際級晶片廠無不朝向更高運算力、更高速傳輸力進行研發設計。

以目前相關之美系客戶群所發展的核心晶片、射頻晶片、HPC高效能運算晶片、高速傳輸晶片以及記憶體控制晶片，將陸續為中華精測新產品、新市場發展帶來成長契機。