本土疫情燒 世界先進與聯電6日起實施分流、異地辦公措施

新冠肺炎本土病例繼1日突破百例之後，2日提高到160例，包括台積電（2330）、聯電（2303）與世界先進等晶圓代工廠，由台積電率先啟動，陸續實施更嚴格的防疫措施，力積電也預計將於下周評估是否實施廠區分組分區等措施。

晶圓代工廠為24小時運作，對於防堵疫情相當審慎，因應國內疫情再起變化，龍頭廠台積電從2日起啟動分組分流與居家／異地辦公等措施。

另外，世界先進也宣布，將從連假結束的6日起，啟動分組分流、異地辦公等措施。

先前在1月底時，台積電與世界先進也都實施過分組分流作業與居家╱異地辦公模式。

至於聯電方面，同樣預計從6日起，實施分區分流作業，至於是否實施居家辦公，則將於下周再行評估。

在力積電方面，該公司2日表示，將於下周進行評估是否啟動分組分流等防疫措施。