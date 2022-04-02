快訊

窮運將撿到143萬歸還原主 誠實舉動改變一生

柯文哲要中央講明「與病毒共存或清零」？ 陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土疫情燒 世界先進與聯電6日起實施分流、異地辦公措施

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
聯電預計從6日起實施分區分流作業，至於是否實施居家辦公，則將於下周再行評估。圖／報系資料照
聯電預計從6日起實施分區分流作業，至於是否實施居家辦公，則將於下周再行評估。圖／報系資料照

新冠肺炎本土病例繼1日突破百例之後，2日提高到160例，包括台積電（2330）、聯電（2303）與世界先進等晶圓代工廠，由台積電率先啟動，陸續實施更嚴格的防疫措施，力積電也預計將於下周評估是否實施廠區分組分區等措施。

晶圓代工廠為24小時運作，對於防堵疫情相當審慎，因應國內疫情再起變化，龍頭廠台積電從2日起啟動分組分流與居家／異地辦公等措施。

另外，世界先進也宣布，將從連假結束的6日起，啟動分組分流、異地辦公等措施。

先前在1月底時，台積電與世界先進也都實施過分組分流作業與居家╱異地辦公模式。

至於聯電方面，同樣預計從6日起，實施分區分流作業，至於是否實施居家辦公，則將於下周再行評估。

在力積電方面，該公司2日表示，將於下周進行評估是否啟動分組分流等防疫措施。

台積電 世界先進 聯電

延伸閱讀

下遊需求強勁 台積電5nm製程產量提升至每月15萬片

世足／分組出爐日本恐難進8強 梅西、C羅最快8強對決

世足／卡達世界盃分組出爐 西、德、日三國成死亡之組

台積電重啟分組上班

相關新聞

本土疫情燒 世界先進與聯電6日起實施分流、異地辦公措施

新冠肺炎本土病例繼1日突破百例之後，2日提高到160例，包括台積電（2330）、聯電（2303）與世界先進等晶圓代工廠，...

下遊需求強勁 台積電5nm製程產量提升至每月15萬片

集微網消息，據外媒報道，由於下遊需求強勁，台積電將5nm工藝節點的產量從此前每月12萬片晶圓，增加到每月15萬片。

原料成本漲 半導體封裝成本增

原物料成本攀高，供應鏈持續反應，導線架大廠長華科技、界霖等宣布，本月起部分導線架報價，漲幅百分之五至二十不等，其中尤其用...

台廠示警：半導體斷鏈在眼前

上海疫情不僅擴大，上海官方決定採取全域靜態管理，形成整個上海幾近封城，鄰近的昆山也拉警報，台廠在清明假期仍得忙於產銷調度...

鴻海電動車預定明年開賣

鴻海集團董事長劉揚偉3月宣布Model C將在10月18日啟動預售，代表鴻海百萬內電動車即將落實量產，同時納智捷也明確設...

台積電重啟分組上班

因應近期新冠疫情，半導體龍頭台積電昨（1）日率先內部宣布拉高防疫等級，「紅藍軍」分組上班重新啟動，成為第一家提升廠區防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。