AppWorks領投 Kikitrade獲600萬美元戰略融資

亞洲領先的一站式的社交加密貨幣投資平台「Kikitrade」宣佈，日前成功完成新一輪價值600萬美元的戰略融資，家計去年著名區塊鏈投資人Dragonfly Capital及Alan Howard領投的1,200萬美元投資後，首年累積融資1,800萬美元。本次戰略輪投資者包括台灣及東南亞最大的創業加速器AppWorks、歐洲風投基金Audeo Ventures以及麗新集團旗下的寰亞傳媒集團。

Kikitrade和寰亞傳媒集團這次也簽署戰略合作，兩家公司將成立合資公司，推出Kiki NFT平台，以豐富資源及平台作基石，推動創意產業和區塊鏈技術的結合，瞄準Z世代建立娛樂新時代。

AppWorks為台灣及東南亞的最大創業加速器，AppWorks旗下管理的三個創投基金，總規模累計為2.12億美元，是FLOW Tokens在全球的第二大機構投資人；Audeo Ventures做為風險投資公司，專注於金融科技、消費科技及區塊鏈技術等投資，為加密借貸公司BlockFi的投資者 ；寰亞傳媒集團為麗新集團主席林建岳旗下的娛樂業巨頭，業務包括電影、電視劇集、音樂、演唱會製作及發行、藝人管理。旗下作品包括無間道系列及頭文字D等，合作藝人如鄭秀文及古天樂等。近年積極開拓數碼娛樂業務，獲騰訊戰略入股並發展多媒體、社交電商及虛擬娛樂產品。

Kikitrade的加密貨幣投資平台以社交為主導，旨在為用戶帶來嶄新的投資體驗，將加密貨幣推向普羅大眾。其「SocialFi」的投資模式使大眾通過社交和社群影響力獲得更多收益，例如以問新手問題及參與社群的投票活動等來贏取代幣或NFT空投。目前Kikitrade已服務超過20萬名來自香港、台灣、東南亞及澳洲等地的用戶。

AppWorks Web3事業協理曾意晴表示，AppWorks致力支持最具潛力的新創團隊，Kikitrade是基於創業團隊對社交投資的獨到見解從頭開始建構而成，相信這就是未來的金融趨勢，不只是加密貨幣，而是可應用於所有投資產品。Kikitrade具有推動各種社交投資創新的巨大潛力。

Kikitrade聯合創辦人及行政總裁陶欣亞指出，這次引入的戰略投資人將豐富Kikitrade在社交投資和Social-Fi的主流資源，幫助Kikitrade拓展國際化市場。公司去年宣布成立中東合資公司，今年亦打算進入多個東南亞市場。Kikitrade計劃增聘開發團隊至一百人，實現更多產品功能創新，為用戶帶來更好的SocialFi體驗。公司亦計劃年內為平台引入數百位進駐社群的關鍵意見領袖 (KOL)、媒體、加密貨幣項目CEO與社群互動交流，全面打造成為獨有的投資社交平台，促進交易和學習，讓投資變得更有趣。