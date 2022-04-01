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宏碁遊戲 取得羅技賽車模擬設備、ASTRO在台獨家代理權

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

隨著賽車遊戲及模擬賽車的興起，宏碁集團（2353）旗下子公司宏碁遊戲為完整玩家的遊戲體驗、擴大代理產品陣容，取得羅技賽車模擬設備及ASTRO遊戲耳機麥克風全產品線在台獨家代理權，負責物流、通路行銷及售後服務，打造多元化遊戲生態圈。

宏碁遊戲總經理徐挺洋指出，宏碁遊戲提供全方位遊戲體驗，自兩年前開始在台獨家代理銷售Sony PlayStation產品，今更拓展代理產品陣容，與羅技台灣攜手合作，積極搶攻家用主機遊戲周邊產品市場，未來將持續拓展品牌代理及銷售渠道，深耕遊戲產業。

對於重度的賽車遊戲迷來說，擁有反饋力道的賽車方向盤及遊戲級的耳機麥克風即是標準配備，宏碁遊戲為提供玩家全方位的遊戲體驗，獨家代理的羅技G系列方向盤及變速器等賽車模擬設備。此系列產品專為完美駕駛體驗提供無與倫比的工藝設計，不但適用家用遊戲主機之賽車遊戲，亦適用個人電腦模擬賽車。

ASTRO產品線專為提供豐富遊戲音訊細節而設計，傳遞自然平衡的聲音體驗。該系列同時適用家用遊戲機或個人電腦，除了陣容齊全的耳機麥克風組，也包括混音擴大器及相關周邊。

宏碁遊戲股份有限公司於2020年成立，為宏碁公司拓展遊戲及電競的品牌延伸，提供遊戲娛樂通路代理銷售等服務，旨在提供遊戲玩家線上線下完整的生活體驗。

宏碁 羅技 耳機

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