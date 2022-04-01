台中高爾夫球場賣台積電？ 原來是球場總經理愚人節自愚

今日驚傳台中高爾夫球場決定以587億元決定賣給中科管理局，然後再租給台積電興建高科技廠房，一早引起科技圈及高球夫運動受好震驚。 經媒體追查，原來是台中球場總經理楊文遠愚人節自愚手法。

沒錯，今天是愚人節，今天一早即有一封來自台中球場的公告，在球友間傳送。內容是台中高爾夫球場經過一年多的討論評估後，決定以587億元出售，爾後管理局（中科）將轉租興建廠房。

台中高爾夫球場將營業至2022年5月17日止。並謝謝這一年多來大家對球場動向的關注，更要感謝大家40年來的厚愛。

這封信，確實嚇到大家了。原來這是球場總經理楊文遠趁著愚人節自娛的方式，他在文中隱藏幾個關鍵開玩笑數字，包括587（諧音我白痴）及5月17日結束營運，5月17日正是楊文遠的生日。

楊文遠在發出這項訊息後，確窴讓還不少人深信，但隨後楊文遠自知玩笑不能開太大，主動撤下這則訊息。

不過台中高爾夫球場目前是台積電中科2奈米能否落腳最大關鍵，也成為各界積極奔走，極力要促成場球大股東楊氏家族將土地出售給中科管理局，再由中科管理局納編鄰近的軍方用地，以利進行中科擴大計畫，讓台積電2奈米計畫在中科落腳。

但據了解，目前楊文遠仍未考慮出售，最近的家族會議也未提出討論，因此台積電2奈米能否順利取得用地，還是未定之天。