快訊

連假前出包！台電送電異常害列車臨停 高鐵回應了

遠傳獨家開賣小米親民旗艦 搭超值5G資費最低0元起

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
遠傳獨賣小米Redmi Note 11 Pro 5Ｇ親民旗艦，小米年度頂級旗艦機Xiaomi 12 同步上市。(圖:遠傳提供)
遠傳獨賣小米Redmi Note 11 Pro 5Ｇ親民旗艦，小米年度頂級旗艦機Xiaomi 12 同步上市。(圖:遠傳提供)

小米最新親民旗艦機Redmi Note 11 Pro 5G，搭載億級像素相機，加上67W快速充電等旗艦級規格，卻僅免萬元親民價，遠傳今（1）日起正式開賣，同時獨家銷售Redmi Note 11 Pro 5G（6GB+128GB）版本，單機售價8,999元，搭配遠傳超值5G資費最低只要0元起！最適合講究CP值小資族。

另外，「零負評女神」林依晨代言、小米品牌史上最高檔旗艦機Xiaomi 12系列，遠傳也自今日起同步開賣，同樣可搭配0元起超值5G專案價。

Redmi Note 11 Pro 5G搭載1億800萬像素主鏡頭，配備6.67吋FHD+ AMOLED螢幕，支援120Hz螢幕更新率，提供流暢、低延遲畫面體驗，搭載八核心Qualcomm Snapdragon 695 5G 處理器、多層石墨及銅箔的LiquidCool水冷技術，展現強悍運算性能，加上5000mAh大電量電池和67W急速快充，都是直逼市售旗艦機級別規格。

Redmi Note 11 Pro 5G提供極地白、海洋藍、石墨灰三款配色，其中8GB+128GB售價9,999元，遠傳更獨家銷售6GB+128GB版本，售價8,999元，兩機種搭配5G資費方案都只要0元起。

遠傳同步開賣小米年度旗艦新機Xiaomi 12系列，有紫色、藍色、灰色三款配色，Xiaomi 12 Pro，（12GB + 256GB）售價26,999元；Xiaomi 12 （12GB + 256GB），售價23,999元，購機即享免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修（價值3,000元），搭配遠傳5G資費同樣0元起。

Xiaomi 12系列搭載專業級5000萬像素三鏡頭配置，其中Xiaomi 12 Pro、12支援8K錄影，搭配小米獨立研發AI演算法，內建自動辨識人像及貓狗動態主體的運動追焦技術、強化「超級夜景拍攝」，加上備受好評的AI電影鏡頭模式，提供電影製片級拍攝體驗。Xiaomi 12 Pro更搭載120W創新充電技術，最快18分鐘就能充飽4,600mAh大電量電池，堪稱小米旗下最高檔旗艦機。

除遠傳推出超值5G專案價，旗下子公司遠傳friDay購物同步開賣小米最新機種，包含Redmi Note 11 Pro 5G與Redmi Note 11 Pro 4G單機；Xiaomi 12系列也同步開賣。

5G 遠傳 小米

延伸閱讀

遠傳聯名鎮瀾宮！首創申辦指定5G手機方案獨家限量送「媽祖加持SIM卡組」

開拓國際市場 小米推價位親民版5G手機Redmi 10 5G

小米米粉節4月1日開跑 智慧門鎖、智慧延長線20W快充版等新品一次看

遠傳打造5G智慧旅運 加速港都轉型

相關新聞

郭台銘：政治議題不參與也不發言 但關心這三大議題

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（1）日出席台大醫院「研究空氣汙染對年輕人心血管健康的不良效應」記者會，他表示，「我對政治...

聯詠千萬分紅薪資條曝光 疑處長老婆閨密夫外流 害他下場慘

聯詠一張分為四季領取的年度分紅獎金薪資條近日在社群網路上瘋傳，網友爆料，聯詠今年領到的分紅上看30個月，該張總金額為1120萬，分做280萬共領4次的薪資條，疑是一名處長等級的員工，目前已被人資約談。

前進元宇宙 全球AI與5G ETF受青睞

近來全球股市逐步回溫，尤其科技股率先擺脫美國升息及俄烏戰爭陰影，大步展開反彈。元大全球AI ETF(00762)最大成分...

台中高爾夫球場賣台積電？ 原來是球場總經理愚人節自愚

今日驚傳台中高爾夫球場決定以587億元決定賣給中科管理局，然後再租給台積電興建高科技廠房，一早引起科技圈及高球夫運動受好...

英特爾參戰 顯卡報價跌勢恐加劇

顯示卡市場近期出現降價潮，英特爾此刻重返獨立繪圖晶片（GPU）市場，第一時間獲得多家品牌客戶青睞，但市場業憂心英特爾加入...

台積電設備升級 減碳2萬噸

台積電昨（31）日揭露最新ESG進度，並更新節能減碳進展與規畫，聚焦擴大測試機台改造行動，目標先進封裝機台系統升級，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。