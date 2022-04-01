遠傳獨家開賣小米親民旗艦 搭超值5G資費最低0元起

小米最新親民旗艦機Redmi Note 11 Pro 5G，搭載億級像素相機，加上67W快速充電等旗艦級規格，卻僅免萬元親民價，遠傳今（1）日起正式開賣，同時獨家銷售Redmi Note 11 Pro 5G（6GB+128GB）版本，單機售價8,999元，搭配遠傳超值5G資費最低只要0元起！最適合講究CP值小資族。

另外，「零負評女神」林依晨代言、小米品牌史上最高檔旗艦機Xiaomi 12系列，遠傳也自今日起同步開賣，同樣可搭配0元起超值5G專案價。

Redmi Note 11 Pro 5G搭載1億800萬像素主鏡頭，配備6.67吋FHD+ AMOLED螢幕，支援120Hz螢幕更新率，提供流暢、低延遲畫面體驗，搭載八核心Qualcomm Snapdragon 695 5G 處理器、多層石墨及銅箔的LiquidCool水冷技術，展現強悍運算性能，加上5000mAh大電量電池和67W急速快充，都是直逼市售旗艦機級別規格。

Redmi Note 11 Pro 5G提供極地白、海洋藍、石墨灰三款配色，其中8GB+128GB售價9,999元，遠傳更獨家銷售6GB+128GB版本，售價8,999元，兩機種搭配5G資費方案都只要0元起。

遠傳同步開賣小米年度旗艦新機Xiaomi 12系列，有紫色、藍色、灰色三款配色，Xiaomi 12 Pro，（12GB + 256GB）售價26,999元；Xiaomi 12 （12GB + 256GB），售價23,999元，購機即享免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修（價值3,000元），搭配遠傳5G資費同樣0元起。

Xiaomi 12系列搭載專業級5000萬像素三鏡頭配置，其中Xiaomi 12 Pro、12支援8K錄影，搭配小米獨立研發AI演算法，內建自動辨識人像及貓狗動態主體的運動追焦技術、強化「超級夜景拍攝」，加上備受好評的AI電影鏡頭模式，提供電影製片級拍攝體驗。Xiaomi 12 Pro更搭載120W創新充電技術，最快18分鐘就能充飽4,600mAh大電量電池，堪稱小米旗下最高檔旗艦機。

除遠傳推出超值5G專案價，旗下子公司遠傳friDay購物同步開賣小米最新機種，包含Redmi Note 11 Pro 5G與Redmi Note 11 Pro 4G單機；Xiaomi 12系列也同步開賣。