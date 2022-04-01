上海全域靜態管理 日月光：生產不受影響

上海實施「全域靜態管理」，日月光投控（3711）今（1）日表示，目前在物流措施受到保障下，生產不受影響，持續實施廠區及生活區封閉管理，並提供廠區的同仁在日常生活上所有必需品及配套設施。

上海疫情確診數不斷上升，以黃浦江為界，採取浦東、浦西「鴛鴦鍋式」分區方式先後實施封控。當地30日晚間召開全市領導幹部大會，上海市委書記李強要求，採取「全域靜態管理」、全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，盡早實現社會面清零。

封測龍頭日月光投控去年獲利寫下佳績，每股稅後盈餘14.84元，董事會決議股利政策，每股擬配現金股利7元，為成立投控以來最高；以昨天收盤價103.5元計算，現金股息殖利率約6.76%。

日月光股價今天開盤下跌1元，開在102.5元，盤中最高價位在103元，最低為101.5元。

台積電（2330）在上海有松江廠，為公司主力8吋廠區之一，台積電表示，目前不影響生產。

董事長劉德音30日示警，大陸部分城市採取嚴厲封控，加上俄烏等地緣政治因素引發通膨，已影響手機、PC、TV等消費性需求下滑，但車用、高效能運算（HPC）需求仍強勁，而台積電因技術競爭力強，今年營收成長目標展望及資本支出維持不變。

台積電今日股價開在585元，最高到588元，最低在584元；近來外資對台積電轉賣為買，已經連三日買超逾2萬張。