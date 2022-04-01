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3月PMI擴張、未來展望指數卻下滑 戰事恐使景氣鬆動

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

中經院今（1）日發布3月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續21個月呈現擴張，惟指數回跌至57.8%。惟未來六個月展望指數下滑。學者認為，俄烏戰爭因素未完全反映，要擔憂景氣鬆動。

中經院院長張傳章表示，台灣製造業仍樂觀看待未來景氣，不過部分經理人憂心地緣政治因素正推升原物料價格，可能導致成本攀升，使得未來六個月展望指數下滑至60.9%。

中央研究院經濟所研究員簡錦漢認為，製造業景氣續呈穩健，俄羅斯與烏克蘭戰爭的影響還沒有完全反映在3月調查中，要擔憂景氣是否有鬆動。蘋果大砍單，國內供應鏈也受影響、台積電（2330）也說需求有點趨緩，很可能衝擊尚未完全反映。

他表示，仍須關注俄烏戰爭發展、原物料高漲，是否將影響供應以及全球消費信心，一旦消費信心下降，可能導致整體需求降溫，進而影響全球經濟成長動能。

景氣 製造業 原物料 PMI

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