郭台銘：政治議題不參與也不發言 但關心這三大議題

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（1）日出席台大醫院「研究空氣汙染對年輕人心血管健康的不良效應」記者會，他表示，「我對政治議題不參與也不發言 但是相當關心健康、能源議題、環境的議題，永齡基金會要多多參與。」

他表示，心律不整跟心血管有關，73歲才開始注重自己身體，才發現，心律不整大多歸類在飲食或是運動，但在台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成、他也是心臟權威的幫忙下發現，心律不整這也可能和空氣品質有關，因此到他的辦公廳檢測空氣品質，「因為我大部分時間都在辦公廳，結果空氣品質是在及格邊緣、有改善空間。」

郭台銘指出，最近很夯的議題就是環保議題、ESG的議題，氣候變遷造成空氣污染，氣候變遷大家使用的能源方式不對，不只是對環境造成影響，也會對人類健康造成影響，能源的結構、大量燒煤，也會造成空氣品質不良，對心血管問題也會造成影響。「且學生在課堂、行走之間，我覺得這個問題很嚴重，值得重視，台大也投入很多心力。」

他指出，我站出來是關心小孩、關心年輕人，以家長身份關心空污問題，「今天站出來是因為我有3個小孩、8個孫子」現在台灣年輕人已經愈來愈少，如果身體不健康，對於國家未來發展是沒有前途的。

郭台銘說，若從商業結構來看，影響一個人的健康在於食物、空氣跟水，也是永齡健康基金會正在推動大健康與樂活養生計畫相關項目， 蘇大成醫師到我家裡、辦公廳幫我看空氣品質，在及格邊緣有改善空間。

希望年輕人能吸收很好的空氣，對國家未來是有幫助的，首次參加這研討會論文的發表，台大熱心的學者從公衛學院到蘇大成教授，他可以從空氣污染造成心血管硬化、對青少年造成的影響，一系列數據與專業說明，台大醫學院到台大醫院都在做改變，在做提前的防範，好的空氣才有好的人生。

「這是台灣可以讓世人看到的地方，不是空有理想，而是參加與世界的合作，此空氣品質監測的做法，且有醫學背景科學認證的數據，證明台灣有能力與實力改善空氣品質。」