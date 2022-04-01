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遠雄人壽 贊助UVL大專排球聯賽

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
遠雄人壽實踐推動健康社會的永續承諾。遠雄人壽/提供
遠雄人壽實踐推動健康社會的永續承諾。遠雄人壽/提供

根據教育部體育署2021年11月公布的「2020年運動現況調查成果」指出，參與運動人口高達80.2％、規律運動人口比率為33.9％，每三位國人中就有一人每周運動三次、每次運動30分鐘以上，疫情雖減少民眾盡情參與戶外活動的機會，但反而喚醒大家積極運動的意識，想成為更好、更健康的自己。

秉持成為更好的自己認真精神，遠雄人壽也積極化身為青年運動推手，從點線面多元布局，積極鼓舞運動風氣，從青年開始扎根。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，遠雄人壽先是連續兩年投入資源全力支持世新女籃，成為其加冕后冠、三連霸封王的最佳助力；此外也觀察到排球運動在校園內相當盛行，為鼓勵學生養成規律運動，培養團隊精神，進而擴大支持層面，贊助110學年度大專排球聯賽(University Volleyball League，簡稱UVL)，從單一球隊到完整聯賽，進一步深化企業與學界聯手力道，栽培優秀學生運動員，實踐推動運動文化、健康社會的永續承諾。

大專排球聯賽為台灣目前大專院校最高級別的排球聯賽，於1988年成立，由教育部體育署主辦、中華民國大專院校體育總會承辦。至今已舉辦33屆，參與學校107間，隊伍總數突破225隊、參賽人數超過4,700人。

全國各大專院校亦高度參與，每三間大專學校中，就有兩間學校曾派出校內的排球隊參與聯賽；去年無論在進場或直播觀賽人數均創下賽史上新高，並透過網路直播平台提升賽事能見度，顯見UVL已成為青年學子排球競賽的第一指名，也成為孕育未來體壇菁英好手的搖籃。

身為與民同在的金融保險業，遠雄人壽不忘初心，除以各種保險保障守護社會大眾與保戶，並致力青年培力，積極培養莘莘學子新穎的創意發想，以及多元的運動氛圍，從打造金險獎校園影音徵件比賽，鼓勵學生將天馬行空創意刻印於影像上，進一步透過校園運動賽事的多元贊助，協助他們達到身心健康、實踐自我夢想的目標。

遠雄人壽期許能藉此化身為年輕學子參與運動的推手、並肩作戰的隊友，讓健康運動從學校開始扎根，進而具體化作回饋社會、永續發展的行動。

遠雄人壽 大專

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