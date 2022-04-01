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前進元宇宙 全球AI與5G ETF受青睞

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

近來全球股市逐步回溫，尤其科技股率先擺脫美國升息及俄烏戰爭陰影，大步展開反彈。元大全球AI ETF(00762)最大成分股輝達(Nvidia)、元大未來關鍵科技ETF(00876)最大成分股高通(Qualcomm)都率先反映。法人表示，全球科技領先企業站在既有基礎上，可持續建築更多護城河來參與未來趨勢，也主導未來產業走向，坐擁最大獲利，投資科技股就要買進產業火車頭，元大AI、元大全球5G ETF就是門票。

從俄烏開戰以來至3月25日，元大全球AI ETF(00762)、元大未來關鍵科技ETF(00876)、元大全球未來通訊(00861) 挾成分股具代表性及股價率先反彈優勢，投資人申購大增，規模分別大增47%、28%、20%。

擁有頂級繪圖處理、視覺運算技術的輝達，早已經打造Omniverse，邀請更多參與者一起推動打造元宇宙，吸引BMW、Adobe、 Ericsson加入。輝達擁有強大高市占率的圖形處理器（GPU）、AI深度學習技術、匯聚工作者協作的平台，從稱霸電玩遊戲領域，憑藉AI運算力逐步跨足資料中心、電動車、建築、工程等領域。

美國通訊晶片設計大廠高通近期也宣布投資1億美金，成立Snapdragon元宇宙基金，補助遊戲、保健、媒體、娛樂、教育和企業領域XR體驗相關開發商，提供資金援助。高通知名的Snapdragon晶片系列，是手機高階晶片代名詞，現在已經不單只是晶片，而是具有包含50多個晶片組，包含連網、影像、音訊、安全等模組的行動平台，成功結合汽車、筆電、AR/VR裝置，正加速實現自駕車、行動辦公、元宇宙等新可能性。

這些擁有核心技術、強大資源的廠商登高一呼，正加速推動元宇宙，同時也擴大自己的影響力，穩居全球元宇宙的龍頭地位。想要投資元宇宙等未來趨勢，門票就在全球型科技ETF，元大投信精選指數成立的元大全球AI ETF(00762)、元大未來關鍵科技ETF(00876)成分股來自全世界各國AI、5G領域的先進廠商，都是一時之選、各方之霸，一籃子菁英組合。

科技發展始終影響人類生活樣貌，也是投資不可或缺的主題之一。建議投資組合中可把握具高股息特色的元大台股系列ETF，搭配元大全球AI、5G ETF，布局深具未來潛力的全球科技股，掌握波段反彈、長期爆發力投資機會，以提升長期整體報酬。

元大投信 ETF

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