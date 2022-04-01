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高雄3月交易創11年新高 16年小宅要價一坪42萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
高雄 圖／台灣房屋
高雄 圖／台灣房屋

高雄公布3月買賣移轉共4,042棟，年月雙增，月增65.9%，年增為9.8％，為近11年來表現最佳的3月，也是今年以來的最高點，另外，統計今年第一季總移轉棟數為10,323棟，同樣為近11年來最佳的第1季。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，受惠台積電設廠利多，高雄從去年10月到12月，月月移轉破4千棟，邁入虎年因受連續假期，工作天減少影響交易時程，1、2月移轉量下修，本月再度回升突破4千棟，創下亮眼成績。

李家妮說，高雄除了穩健的自住客群，更少不了投資客撐場，近期市場更出現，買方明知賣方可獲利400萬元，仍不殺價大手筆買進，可見投資客對高雄房市前景信心十足，持續進場帶動房市穩步向前。

不過，隨著3月央行啟動升息，可能增添購屋族的猶豫心態，升息的影響，最快要到4月的買賣移轉才會反應；然而高雄前景仍豐，雖然短期觀望，但長期仍看多，交易量也可望持續穩定發展。

觀察高雄本月買賣移轉棟數前三大行政區，分別為鳳山區、三民區及苓雅區，鳳山區以530棟居冠，三民區以470棟居次，苓雅區為412棟，年增達91%。

台灣房屋巨蛋博愛加盟店店東陳揚智表示，高雄近期市場行情好，即使是老宅也同樣翻漲。如農十六特區屋齡16年的2房小宅，歷史最高成交單價僅約28萬元，最新釋出的物件每坪開價卻達42.7萬元，價漲5成。

不過，高房價也讓不少購屋族卻步，加上對換屋族來說，賣價追不上新屋買價，想換屋恐還得付出更多成本，地點也可能從蛋黃區外移到蛋白區，換屋計畫因此遞延。近期來說，房仲門市看屋賞屋熱度不減，不過因屋主惜售、緩售，讓案源減少價格又高，想買也買不到合適物件，中古房市呈現「有行無市」的狀態，購屋族只能拉長觀望期，慢慢等待天選之屋的降臨。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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